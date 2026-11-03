Khẩn trương khắc phục bất cập trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương khắc phục tình trạng mặt đường hư hỏng, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo VEC tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Một đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, những tồn tại về mặt đường, hệ thống thoát nước, tầm nhìn và hệ thống an toàn giao thông vẫn chưa được khắc phục triệt để, tiếp tục được Cục Cảnh sát giao thông phản ánh.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương xử lý các bất cập trên từng đoạn tuyến.

Cụ thể, đối với đoạn Km0 - Km123, VEC phải cào bóc, sửa chữa mặt đường lún võng, suy giảm độ nhám tại các vị trí Km50+225, Km50+620, Km58+200 và Km74+450. Đồng thời, thay thế các biển báo tốc độ tối thiểu trên giá long môn, bảo đảm kích thước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Đối với đoạn Km123 - Km244 đang thi công mở rộng, yêu cầu xử lý tình trạng hằn lún vệt bánh xe tại các vị trí Km151+650 - Km151+850, Km162+800 - Km163+000, Km197+550 - Km198+130, Km234+300 - Km235 và các điểm Km201+900, Km208+400, Km230+050.

Đặc biệt, trong thời gian thi công, VEC phải bổ sung đầy đủ biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn xoay cảnh báo vào ban đêm; bố trí người phân luồng tại các vị trí xe, máy thi công ra vào công trường.

Trong thời gian chưa hoàn thành sửa chữa, các vị trí hư hỏng phải được bố trí đầy đủ biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ và rào chắn. Các đơn vị cũng phải tổ chức trực, theo dõi những vị trí có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường. Trường hợp chậm khắc phục các tồn tại dẫn đến mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn giao thông thì phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm tra hiện trường, rà soát các tồn tại về mặt đường, tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ trên toàn tuyến; đôn đốc VEC và các nhà thầu khắc phục. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, qua khảo sát thực trạng tổ chức giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Mặc dù năm 2026 lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhiều lần kiến nghị khắc phục các tồn tại, bất hợp lý, nhưng đến nay vẫn còn những điểm chưa được xử lý.

Tại đoạn Km0 - Km123, mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, độ nhám bề mặt suy giảm, xuất hiện tình trạng lún, võng cục bộ tại một số vị trí. Cùng với đó, hệ thống biển báo tốc độ tối thiểu phân làn treo trên giá long môn tại khu vực các nút giao chưa phù hợp với QCVN 41:2024/BGTVT.

Tại đoạn Km123 - Km244, nơi đang triển khai sửa chữa, nâng cấp và mở rộng mặt đường, tình trạng hằn lún vệt bánh xe xuất hiện tại nhiều vị trí.

Những bất cập này cần được khẩn trương xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa và kiềm giảm tai nạn giao thông trên tuyến.

Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo giấy phép thi công; tăng cường cọc tiêu, dây phản quang, đèn cảnh báo ban đêm và bố trí người hướng dẫn giao thông trên đoạn tuyến đang nâng cấp, mở rộng.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, trong quá trình thụ lý, điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông trên tuyến, cần làm rõ nguyên nhân có liên quan đến những bất cập về tổ chức giao thông đã được lực lượng cảnh sát giao thông kiến nghị.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có đơn vị quản lý, duy tu, vận hành tuyến đường nếu để xảy ra tai nạn giao thông do những bất cập này.