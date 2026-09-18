Khẩn trương khắc phục 24 điểm sạt lở trên tuyến Nam Đông – A Lưới TP Huế

Ngày 18/9, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường Nam Đông – A Lưới chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra, khắc phục những vị trí sạt lở, hư hỏng trên tuyến sau đợt mưa lớn từ ngày 10 đến 13/9. Theo thống kê sơ bộ, đoạn từ Km12 đến Km44 trên tuyến Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74) xuất hiện 24 vị trí sạt lở.

Nhiều điểm sạt lở taluy dương có khối lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường, gây cản trở, có nơi ách tắc giao thông. Một số vị trí sạt lở taluy âm ăn sâu vào mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nền đường nếu xảy ra mưa lớn.

Đoạn từ Km12 đến Km44 trên tuyến Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74) xuất hiện 24 vị trí sạt lở.

Các công trình phụ trợ như cống thoát nước, rãnh dọc, kè chắn đất, đường cứu nạn và một số hạng mục liên quan cũng có dấu hiệu hư hỏng do mưa lớn, sạt lở.

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá cùng cây cối kích thước lớn từ taluy dương đổ xuống, phủ một phần mặt đường. Tại một số vị trí taluy âm, đất phía mép đường bị cuốn trôi, vết sạt ăn sâu vào phạm vi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng TP Huế yêu cầu các đơn vị phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định cụ thể phạm vi, khối lượng hư hỏng.

Trước mắt, triển khai giải pháp khắc phục tạm thời để bảo đảm giao thông, ưu tiên xử lý những vị trí đất đá vùi lấp mặt đường, các điểm mất an toàn và khu vực sạt lở taluy âm có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nền, mặt đường.

Các nhà thầu được đề nghị khẩn trương cử cán bộ kỹ thuật tiếp cận hiện trường; thông báo đầu mối liên hệ, phương tiện và nhân lực có thể huy động phục vụ công tác khắc phục.

Điểm sạt lở đất phía mép đường bị cuốn trôi, vết sạt ăn sâu vào phạm vi mặt đường.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xác định rõ trách nhiệm bảo hành của nhà thầu đối với từng hạng mục công trình theo quy định.

Đồng thời, xây dựng phương án xử lý lâu dài cho từng vị trí hư hỏng, làm rõ các hạng mục cần sửa chữa, gia cố, khôi phục cùng giải pháp kỹ thuật và khối lượng thực hiện.

Dự án đường Nam Đông – A Lưới có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023–2026, trên địa bàn các xã Nam Đông và A Lưới 4, trước đây thuộc huyện Nam Đông và huyện A Lưới.

Tuyến đường dài 48,36km, điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông, điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh ở Km372+690, thuộc xã A Lưới 4.

Điểm sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường.

Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp, khởi công ngày 18/1/2024, hoàn thành toàn bộ các hạng mục ngày 30/6 và được bàn giao cho UBND TP Huế quản lý, khai thác ngày 24/7.

Tuyến đường góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Tây TP Huế; đồng thời nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.