Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Ảnh: CP

Bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 594/TB-VPCP ngày 27/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước.

Cùng với đó, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực với 5 chuyên đề trọng tâm: (i) phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; (ii) cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; (iii) chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; (iv) ứng dụng khoa học công nghệ; (v) tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ các nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương (trong đó lưu ý phân định rõ việc chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã, tính toán mức tối thiểu và tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị và nông thôn, miền núi).

Đồng thời xác định rõ các công đoạn cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Cũng theo Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h00 ngày 29/11/2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định (kết cấu, nội dung báo cáo cần thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương để bảo đảm đồng bộ, thống nhất).