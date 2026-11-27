Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Sớm hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực với 5 chuyên đề trọng tâm: phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận, gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 vào đầu tháng 12 năm 2026 và phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.