Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Cụ thể, các bộ, ngành khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Cùng với đó là hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận của bộ, ngành (chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu) gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo.

Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ (sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng); xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ để gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12 và phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này.