Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 594/TB-VPCP ngày 27/11 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bảo đảm tinh gọn, thực chất... (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, tiến độ và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Đối với việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, các bộ, cơ quan ngang bộ phải khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát toàn diện dữ liệu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, bảo đảm "đúng, đủ, sạch", sát thực tế.

Việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải gắn chặt với 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành cần chỉ rõ nhiệm vụ, công việc, công đoạn có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương; phân định rõ việc chuyển giao cho cấp tỉnh, cấp xã, tính toán mức tối thiểu và tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị, nông thôn và miền núi.

Đồng thời, xác định các công đoạn có thể cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực. Phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 phải bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao để rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản từ cấp Thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý. Qua đó, xác định danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Các bộ, ngành cử cán bộ đầu mối phối hợp trực tiếp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ để bảo đảm kết quả rà soát chính xác, thống nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, có đóng dấu xác nhận của bộ, ngành và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu. Kết quả phải gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng; gửi báo cáo Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29/11 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ được giao phụ trách chuyên đề tiếp tục hoàn thiện các báo cáo; đánh giá tiến độ hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu nền tảng còn lại và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực. Đồng thời, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 5 chuyên đề, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Nội vụ đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, trình Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11 để gửi Ban Tổ chức Trung ương. Kết cấu, nội dung báo cáo cần thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm đồng bộ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12/2026, đồng thời phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo đúng tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, Kết luận số 107-KL/TW, Kết luận số 123-KL/TW, Kế hoạch số 84-KH/BTCTW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.