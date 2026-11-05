Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư 270 tỷ đồng xây mới, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy (PCMT) đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có đến 9 dự án. Tuy nhiên, nếu triển khai cùng một lúc sẽ rất khó khăn. Hiện nay, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an thành phố đang chịu áp lực lớn do tình trạng quá tải, trong khi đó hạ tầng nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo đó, Công an thành phố đề xuất ưu tiên triển khai trước 2 dự án thuộc Dự án số 5 gồm dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có tổng mức đầu tư khoảng 18 tỷ đồng; và dự án xây mới, nâng cấp các hạng mục công trình cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 252 tỷ đồng. Tổng kinh phí dự kiến của 2 dự án là 270 tỷ đồng.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến từ Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cơ bản thống nhất việc ưu tiên triển khai đầu tư 2 dự án thuộc Dự án số 5, cũng như xem xét tách riêng nội dung đầu tư 2 cơ sở cai nghiện để tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo Luật Đầu tư công. Lãnh đạo thành phố đề nghị Công an thành phố bổ sung kế hoạch triển khai tổng thể Nghị quyết số 80, trong đó làm rõ nội dung, đơn vị chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí theo từng năm. Cùng với đó, Công an thành phố hoàn thiện báo cáo kết quả lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan đối với dự thảo Quyết định và Quy định hiện nay.