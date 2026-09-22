Khẩn trương hoàn thiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, cho biết, theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi tổng hợp của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 31-7-2026, tổng số cơ sở GDNN công lập là 314 cơ sở . Trong đó, cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương có 93 cơ sở (81 trường Cao đẳng; 12 trường trung cấp); 220 cơ sở thuộc địa phương (135 trường Cao đẳng; 85 trường trung cấp).

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT, cho biết thêm tính đến ngày 18-9-2026, toàn quốc có 281 cơ sở GDNN công lập. Trong đó, 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương (trường cao đẳng có 78 trường; trường trung cấp có 12 trường); 191 cơ sở thuộc địa phương (123 trường cao đẳng; 68 trường trung cấp).

Tính đến ngày 18-9-2026, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở GDNN (tương ứng giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm ngày 31-7-2026 (giảm 3 trường cao đẳng thuộc bộ; giảm 30 cơ sở thuộc địa phương, gồm 13 trường cao đẳng, 17 trường trung cấp). Dự kiến đến ngày 1-10-2026, phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được triển khai, gồm: Sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý. Sắp xếp để giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương (gồm 17 trường cao đẳng và 41 trường trung cấp)...

Tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì cuộc họp

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, tại cuộc họp, Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ phương án đối với từng cơ sở, giữ nguyên, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao về địa phương. Phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, đề án chuyển giao các cơ sở GDNN về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 1-10-2026.

Sau khi có quyết định sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị phải khẩn trương kiện toàn bộ máy, tài chính, tài sản, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động. Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong tuần này, Bộ GD-ĐT tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, trực tiếp là các đơn vị thuộc Bộ, khẩn trương trình Phó Thủ tướng xem xét, quyết định việc chuyển các trường về địa phương; đồng thời, phối hợp với các địa phương để thống nhất phương án sắp xếp sau khi chuyển giao.

Bộ kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương phối hợp với Bộ GD-ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đề xuất của Bộ GD-ĐT, trước hết cần hoàn thiện phương án chuyển các trường về địa phương để Thủ tướng quyết định; đồng thời, xây dựng đề án gửi Bộ GD-ĐT để phối hợp với địa phương sắp xếp các trường thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN; đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm hiệu quả đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo, mà phải giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, vùng và cả nước. Mục tiêu là giảm 30% số cơ sở GDNN. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải bảo đảm duy trì và phát triển ít nhất 3 năm. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp; phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, bảo đảm hoạt động bình thường và quyền, lợi ích chính đáng của người dạy, người học...