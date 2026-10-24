Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch trạm dừng nghỉ cao tốc, xử lý nhà đất dôi dư và dự án nhà ở xã hội

Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Đảng uỷ, UBND 2 phường: Tân Phong, Đoàn Kết.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng Trạm dừng nghỉ cao tốc Bảo Hà – Tân Phong.

Theo đó, Bí Thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đã kiểm tra trực tiếp tại các địa điểm: Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bảo Hà - Tân Phong; Trường Tiểu học San Thàng (điểm Xéo Sin Chải); Bãi đỗ xe tĩnh (Bến xe tỉnh cũ) thuộc phường Tân Phong và Dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết.

Theo báo cáo của Đảng uỷ UBND tỉnh, dự kiến điểm bố trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu khoảng Km115+200 thuộc phường Tân Phong, với diện tích khoảng 10ha, đang trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ (Pre-FS), gồm các công trình chính dự kiến: nhà dịch vụ, bãi đỗ xe, khu vui chơi…

... kiểm tra Trường Tiểu học San Thàng (điểm Xéo Sin Chải).

Kiểm tra vị trí dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở rộng diện tích và ưu tiên bố trí kho chứa hàng. Đồng thời, khẩn trương lập dự án tiền khả thi, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để địa phương có cơ sở triển khai giải phóng mặt bằng ngay sau khi dự án được Quốc hội phê duyệt; xác định, cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng khu vực trạm dừng nghỉ sau khi Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được phê duyệt.

... Bãi đỗ xe tĩnh (Bến xe tỉnh cũ).

Đối với cơ sở Trường Tiểu học San Thàng (điểm Xéo Sin Chải) và bãi đỗ xe tĩnh (Bến xe tỉnh cũ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Tân Phong thanh lý tài sản, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch của phường, của tỉnh và bàn giao nhà, đất cho Trung tâm Quỹ đất tỉnh để tổ chức đấu giá theo quy định nhằm hạn chế lãng phí, thất thoát tài sản công và tăng thu ngân sách địa phương.

... tình hình triển khai Dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết.

Hiện nay, Dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Về dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch; đồng thời chủ động phương án xử lý, thu hồi dự án nếu không bảo đảm tiến độ.