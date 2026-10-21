Khẩn trương hoàn thiện nội dung công việc, bảo đảm đúng tầm vóc, tính chất của sự kiện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ và thành phố Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm

Triển khai Kết luận số 91-KL/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tại phiên họp lần thứ nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; mối quan hệ công tác, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo; xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. (Ảnh: DUY LINH)

Tại phiên họp, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt kết quả triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước từ đầu năm 2026 đến nay; một số nội dung liên quan phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo xây dựng đề án, hướng dẫn kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2026; đặt ra yêu cầu cụ thể về nội dung tuyên truyền và hình thức, quy mô tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với từng sự kiện cụ thể. Đến nay đã tổ chức 9 sự kiện trọng tâm, trong đó có 2 sự kiện cấp quốc gia: kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và 300 năm Ngày sinh Danh nhân Lê Quý Đôn (1726-2026).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, về cơ bản, các sự kiện được tổ chức trang trọng; có sự phối hợp đồng bộ của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp; các hội thảo khoa học, hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa; triển lãm, trưng bày được chuẩn bị công phu, công tác tổ chức chu đáo …; góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa; khẳng định ý nghĩa của các sự kiện và tạo sự lan tỏa.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; mối quan hệ công tác, phân công trách nhiệm các thành viên. (Ảnh: DUY LINH)

Bên cạnh đó, còn những hạn chế cần khắc phục; đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ; trách nhiệm người đứng đầu để đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức kỷ niệm; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng các sản phẩm có chiều sâu, sức hấp dẫn và lan tỏa, bảo đảm chính xác. Trước mắt, cần tập trung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026).

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm được phân công; chủ động chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về tiến độ và kết quả thực hiện, trên tinh thần Ban Chỉ đạo tập trung xem xét, quyết định những vấn đề lớn, không làm thay các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn.

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành, địa phương được giao chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về nội dung, tiến độ, kết quả tổ chức thực hiện. Cơ quan phối hợp cần tham gia thực chất, hiệu quả, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần duy trì nền nếp làm việc, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ; báo cáo ngay các phát sinh để xử lý kịp thời, không cần chờ đến phiên họp kế tiếp.

Về Chương trình công tác giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với dự thảo và giao Cơ quan Thường trực tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện; xác định cụ thể từng nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả cần đạt được, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát Kết luận số 91-KL/TW và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, kế hoạch tổ chức

Đối với công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát Kết luận số 91-KL/TW và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng. Các cơ quan, đơn vị được giao cần chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, kế hoạch tổ chức; sớm gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định, hoàn thiện để trình Ban Chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tầm vóc, tính chất của sự kiện.

Đối với hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, nhấn mạnh yêu cầu phải làm nổi bật quyết định lịch sử của Đảng và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, các nội dung tuyên truyền nhằm khẳng định tầm vóc lịch sử của Ngày toàn quốc kháng chiến; làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo toàn dân đứng lên kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời gắn kết lịch sử với hiện tại; vận dụng bài học lịch sử trong thời đại mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Về tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng chí đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát các hoạt động đã được xác định trong hướng dẫn. Các hoạt động kỷ niệm cần làm nổi bật nội dung, giá trị lịch sử của Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa; đồng thời nhấn mạnh sự kế thừa, phát triển tư duy, lý luận, đường lối của Đảng về văn hóa. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, mở rộng sự tham gia, thụ hưởng của Nhân dân, lan tỏa các giá trị lịch sử, tư tưởng và những định hướng lớn về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai đồng bộ trước, trong và sau các sự kiện; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa nền tảng, hướng mạnh về cơ sở, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học cấp quốc gia; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và báo cáo Ban Bí thư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh,... phục vụ nhân dân; chú trọng quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.