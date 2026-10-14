Khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu pháo tự hành PTH-152, PTH-130

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Trung tướng Lê Văn Hướng kiểm tra các hệ thống pháo tự hành.

Hệ thống pháo tự hành PTH-152 và hệ thống pháo tự hành PTH-130 lần lượt được Bộ Quốc phòng giao Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì thực hiện.

Đến nay, mỗi đề tài đều hoàn thành các nội dung nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tổng lắp 1 hệ thống; tiến hành thử nghiệm tính năng cơ động và một số đợt bắn thử nghiệm, kết quả đạt yêu cầu đề ra.

Các đơn vị chủ trì đang trình Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật cơ bản; tiến hành hoàn thiện sản phẩm, bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy, phục vụ công tác đánh giá, nghiệm thu các cấp.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì kiểm tra.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tích cực phối hợp với các đơn vị chủ trì trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên phối hợp bám nắm tình hình, tiến độ thực hiện các dự án; chủ trì, trực tiếp chỉ đạo thực hành bắn thử nghiệm sản phẩm.

Trung tướng Lê Văn Hướng phát biểu tại hội nghị.

Sau khi kiểm tra các hệ thống và nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá: Các đơn vị chủ trì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc các nội dung nghiên cứu nhằm làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo sản phẩm; chú trọng đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng và bám sát những phát triển mới về sử dụng pháo binh trong tác chiến hiện đại. Phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa xây dựng các phương án thử nghiệm sản phẩm khoa học, đồng bộ, bám sát chỉ tiêu tính năng cơ bản; chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Thời gian tới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và tiến hành đánh giá, nghiệm thu các cấp trước khi bàn giao cho Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa sử dụng phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, triển khai hồ sơ nhiệm vụ sản xuất loạt theo kế hoạch; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xác định định mức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp với các loạt pháo tự hành mới đưa vào trang bị.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo sản phẩm, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp nghiên cứu, chế tạo cấu hình tác chiến pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 đồng bộ, có ứng dụng tự động hóa chỉ huy, điều khiển hỏa lực.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng giao các đơn vị tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại đạn pháo thông minh, đạn tăng tầm, máy bay không người lái (UAV) trinh sát phục vụ chỉ huy bắn pháo binh, tên lửa.