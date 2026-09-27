Khẩn trương hoàn thiện mô hình SCIC theo hướng Quỹ đầu tư quốc gia

Tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 20 năm hoạt động (2006-2026) với chủ đề "Nguồn lực quốc gia - Kết nối toàn cầu" của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết, sau 20 năm hoạt động, SCIC đã để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình đổi mới phương thức quản lý và kinh doanh vốn nhà nước, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang đầu tư, kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị SCIC chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1505 gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030,

Đến hết tháng 6/2026, SCIC đạt lợi nhuận trước thuế lũy kế 121.138 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 111.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 70.000 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đã chuyển nhượng vốn tại 1.070 doanh nghiệp, thu về gần 56.000 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn, góp phần quan trọng vào tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phân bổ lại nguồn lực.

Đồng thời, SCIC đã giải ngân hơn 64.000 tỷ đồng cho các cơ hội đầu tư mới, thiết lập quan hệ với hơn 40 tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới, từng bước khẳng định vai trò của một định chế đầu tư vốn nhà nước chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Kết luận 18 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp nhà nước: Cần đổi mới mạnh mẽ, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn dắt của nền kinh tế và nhu cầu đánh giá, tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động của Tổng công ty theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia.

Theo Phó thủ tướng, đây không chỉ là yêu cầu cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, mà còn là yêu cầu tự thân của Tổng công ty, là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, thời gian tới, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị SCIC chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1505 gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương.

Ưu tiên bố trí, huy động và giải ngân nguồn vốn vào các dự án, chương trình trọng điểm quốc gia, các động lực tăng trưởng mới. Phát huy vai trò là kênh dẫn vốn nhà nước hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, kích hoạt đầu tư xã hội, cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững mà Đảng, nhà nước đã đề ra.

SCIC cần khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động theo hướng Quỹ đầu tư quốc gia với chức năng đầu tư, kinh doanh vốn linh hoạt, hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh để Tổng công ty có thể chủ động, sáng tạo trong hoạt động đầu tư theo nguyên tắc thị trường, không bị bó buộc bởi tư duy quản lý hành chính.

Xây dựng và áp dụng mô hình quản trị tài chính tiên tiến, quản trị rủi ro hiện đại, minh bạch gắn với chuẩn mực báo cáo tài chính và công bố thông tin quốc tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý danh mục đầu tư, phân tích và ra quyết định đầu tư.

Song song với đó cần mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực có tính lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Đồng thời nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư với các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

SCIC cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia tài chính, đầu tư giỏi, có tầm nhìn và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu hoạt động của một quỹ đầu tư quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế.