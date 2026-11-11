Khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, Đảng uỷ UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan nhà nước đứng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, kinh tế tiếp tục phát triển, cơ bản các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 ước đạt 10%. Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt khung thời vụ; giá trị sản xuất công nghiệp vượt 0,8% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,2%; tốc độ tăng giá trị hàng địa phương tham gia xuất khẩu ước đạt 10,27%; tổng lượt khách và doanh thu du lịch tăng so với năm 2025 lần lượt 16,8% và 23,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt 3.315 tỷ đồng, vượt 21,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Đến ngày 10/11/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 3.203 tỷ đồng, bằng 69,07% tổng kế hoạch tỉnh triển khai...

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu: tốc độ tăng GRDP đạt 11%; tổng thu ngân sách địa phương dự kiến trình HĐND tỉnh giao 14,6 tỷ đồng tăng 4% so với dự toán Trung ương giao; dự toán chi đầu tư công với tổng số vốn 3.722,5 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo từng quý, xác định các động lực tăng trưởng và sản lượng cần đạt.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; khai thác các dư địa tăng trưởng trên các lĩnh vực, nhất là sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ...

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng uỷ UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng hoàn thành.

Đối với năm 2027, thống nhất xây dựng kế hoạch theo kịch bản tăng trưởng GRDP 11%, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thiện kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, quý và dự án; giao chỉ tiêu cụ thể, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Tập trung phát triển công nghiệp, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, thị trường; khai thác tiềm năng du lịch, kinh tế cửa khẩu và dịch vụ logistics. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát, phân bổ ngân sách, bố trí vốn đầu tư công đúng quy định, ưu tiên các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên và các công trình trọng điểm. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào đầu năm học 2027-2028. Đối với dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu (đoạn Bảo Hà – Tân Phong), hoàn thành phê duyệt dự án trong quý I/2027, phấn đấu khởi công trong quý II/2027.