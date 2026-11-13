Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xếp hạng Địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong Đại đội 913

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo hồ sơ di tích, Địa điểm lưu niệm nằm tại xóm Quang Trung, xã Nam Hòa (trước đây là xóm Ao Sen, xã Quang Trung, huyện Đồng Hỷ). Nơi đây ghi dấu sự kiện cán bộ, đội viên Đại đội 913 bị máy bay Mỹ ném bom khi đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 16A ngày 29/12/1972.

Việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng nhằm gìn giữ địa điểm lịch sử, tri ân các thanh niên xung phong đã hy sinh và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai.

Hội nghị tập trung rà soát các điều kiện đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và những thủ tục cần tiếp tục hoàn thiện. Theo rà soát, các điều kiện phục vụ việc xếp hạng cơ bản đã được bảo đảm; nội dung tập trung giải quyết là thủ tục đất đai, công tác phối hợp với đơn vị quân đội để bàn giao đất về địa phương quản lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị quân đội và địa phương, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đất đai và hồ sơ đề nghị xếp hạng theo đúng quy định; kịp thời báo cáo những vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Đồng chí đề nghị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu công bố quyết định xếp hạng vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, làm cơ sở triển khai các bước xây dựng, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm lịch sử.