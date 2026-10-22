Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giao đất tái định cư tại xã Hòa Vang

Khẩn trương thông báo, hoàn thiện hồ sơ giao đất tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây xã Hòa Phong (cũ). Ảnh: LÂM VIÊN

Theo UBND xã Hòa Vang, trước đây, công tác giao đất tái định cư tại khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong (cũ) gặp một số khó khăn, vướng mắc nên chưa thể hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, nhằm tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quyết định phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư gồm: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây xã Hòa Phong (cũ) và Khu tái định cư Lệ Sơn 1; Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây, xã Hòa Phú (cũ) và xã Hòa Phong (cũ); các khu tái định cư trên địa bàn xã Hòa Vang.

Tuyến đường vành đai phía Tây qua địa bàn xã Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN

Để đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, UBND xã Hòa Vang đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Khu vực 4 phối hợp với UBND xã rà soát, xác định thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết cho từng trường hợp cụ thể để áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định; đồng thời phối hợp thông báo, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần khẩn trương thông báo để người dân thuộc diện bố trí tái định cư nhưng chưa làm thủ tục trong phạm vi áp dụng của các quyết định nêu trên liên hệ hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang để UBND xã kiểm tra, lập hồ sơ giao đất và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Theo UBND xã Hòa Vang, từ phản ánh của một số hộ gia đình, cá nhân, nhiều thửa đất tại Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây xã Hòa Phong (cũ) hiện vẫn chưa hoàn thành đo đạc, thẩm định hồ sơ để làm cơ sở giao đất.

Do đó, UBND xã Hòa Vang đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Khu vực 4 khẩn trương hoàn thiện các nội dung này; trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý.