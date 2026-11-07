Khẩn trương hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Theo đó, tại Công văn số 14742/UBND-TH ngày 05/11/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 12695/BNV-CCVC ngày 04/11/2026 của Bộ Nội vụ về một số nội dung khi rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, tại Công văn số 12695/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nghiên cứu Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn kèm theo Công văn số 12176/BNV-CCVC và các văn bản liên quan để tiếp tục cập nhật, kê khai thống nhất tại 09 biểu nghiệp vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan, kiểm tra trung tâm thông tin, tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và các nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm sát thực tế của đơn vị và thực hiện việc cập nhật kê khai dữ liệu theo 08 bước và 09 biểu bảo đảm đúng theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 19/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đó, hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức theo ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý biên chế trong hệ thống chính trị (lực lượng vũ trang triển khai rà soát, hoàn thiện và báo cáo Bộ Chính trị theo quy định). Đối với ngành, hệ thống có tính chất đặc thù, cơ quan đầu mối chuyên ngành hướng dẫn vận dụng các biểu mẫu theo thẩm quyền, phù hợp chức năng, mô hình tổ chức và tiêu chuẩn chuyên ngành, nhưng phải giữ các trường dữ liệu cốt lõi, cách đối chiếu và khả năng tổng hợp thống nhất theo hướng dẫn.

Trình tự thực hiện gồm 08 bước:

1. Rà soát chức năng, nhiệm vụ.

2. Xác định công việc và sản phẩm cụ thể.

3. Tính toán sản lượng và thời gian thực hiện.

4. Đánh giá tác động của chuyển đổi số và tự chủ.

5. Hoàn thiện vị trí việc làm, bảng mô tả công việc, và khung năng lực.

6. Xác định số lượng người làm việc/biên chế theo các phương pháp (PP1, PP2, PP3).

7. Đối chiếu nhân lực để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

8. Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận dữ liệu.

- Hệ thống biểu mẫu: Sử dụng 09 biểu mẫu nghiệp vụ (từ A1 đến D2)

- Các thời gian thực hiện:

+ Chốt số liệu nhân lực đến ngày 30/09/2026.

+ Hoàn thành kê khai tại toàn bộ cơ quan, đơn vị trước ngày 10/11/2026.

+ Gửi phương án biên chế về cấp có thẩm quyền trước ngày 20/11/2026.

+ Hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026 và trình Bộ Chính trị vào tháng 12/2026.

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