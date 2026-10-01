Khẩn trương hoàn thiện hệ thống kiểm soát tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam

Nhiều hạng mục chưa đồng bộ

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai các công trình kiểm soát tải trọng xe (KSTTX).

Hệ thống trạm cân tự động được lắp đặt tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông để kiểm soát xe quá tải.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban QLDA đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại, gồm đường quay đầu xe, hệ thống thiết bị KSTTX và kết nối dữ liệu cân tải trọng về các Trung tâm quản lý giao thông tuyến (TMC).

Riêng đường quay đầu xe tại nhánh 3 hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, nút giao với TL765 thuộc Dự án thành phần Phan Thiết - Dầu Giây, Ban QLDA Thăng Long được yêu cầu phối hợp với địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, thời gian thi công đường quay đầu xe được yêu cầu hoàn thành trong vòng 15 ngày.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Thăng Long phải khẩn trương thực hiện các thủ tục kết nối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát giao thông để khai thác dữ liệu phục vụ hệ thống KSTTX, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Liên quan đến việc triển khai hệ thống KSTTX trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, chưa đồng bộ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong số các tuyến được báo cáo, 10 tuyến cơ bản đã hoàn thành đường quay đầu xe. Tuy nhiên, vẫn còn đoạn nút giao Sa Huỳnh thuộc Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và nhánh 1 nút giao QL19B thuộc Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn chưa hoàn thành.

Về thiết bị cân, 7 tuyến đã lắp đặt xong, trong khi 3 tuyến vẫn đang triển khai, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Công tác kiểm định cân cũng chưa hoàn tất. Có 4 tuyến cơ bản đã thực hiện kiểm định, trong khi 6 tuyến chưa thực hiện, gồm Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Tập trung kết nối, đưa hệ thống vào vận hành

Đáng chú ý, việc truyền dữ liệu cân về phần mềm tại TMC vẫn chưa hoàn chỉnh. Theo báo cáo, 7 tuyến đã kết nối nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, trong khi 3 tuyến còn lại chưa kết nối.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết hiện chưa có quy trình và cơ chế phối hợp xử lý xe quá tải; chưa thực hiện kết nối với hệ thống chia sẻ dữ liệu đăng kiểm và Cục Cảnh sát giao thông. Các thủ tục đánh giá hợp quy theo QCVN 116:2024/BGTVT cũng chưa hoàn thiện.

Từ thực trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban QLDA khẩn trương triển khai đầu tư, lắp đặt, đưa các công trình KSTTX vào hoạt động và bàn giao cho đơn vị vận hành.