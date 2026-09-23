Khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hoá, quyết liệt chống hàng giả

Lực lượng liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Văn bản số 3529/VPCP-KTTH ngày 04/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung liên quan tới chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các bộ, ngành, lực lượng chức năng theo nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hoá, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Chủ động rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, tổ chức, cá nhân, tài khoản thương mại điện tử, hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để tập trung đấu tranh, xử lý; xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành và chia sẻ thông tin liên địa bàn phục vụ công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm và xử lý đúng quy định pháp luật.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, khuyến khích doanh nghiệp, chủ thể quyền chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm;

Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định.