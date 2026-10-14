Khẩn trương hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối

Đường dẫn cầu Quảng Đà vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Vĩnh Lộc

Theo đó, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn và dự án Đường nối từ đường Hoàng Diệu đến cầu ĐH14.ĐB qua sông Vĩnh Điện.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng; tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công…

Bên cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; đặc biệt lưu ý những công trình dự kiến hoàn thành, thông xe trong năm 2026 nhưng khối lượng còn tồn đọng lớn như: cầu Văn Ly, Tây An 1, Tây An 2, Tây Giang, Nghĩa Tự; các cầu Tân Bình, Tam Hòa, Ly Ly, Chợ Đụn, Trà Đình và cầu vượt đường sắt…

Đối với cầu Tam Tiến, cần xử lý dứt điểm 2 trường hợp chưa nhận tiền để bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2026. Đây là thời hạn gia hạn cuối cùng; nếu không hoàn thành, phải kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với cầu Quảng Đà, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đất ở trước ngày 31/12/2026, đồng thời tập trung thi công đoạn từ cầu đến đường ĐH12.