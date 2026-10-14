Khẩn trương hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã xây dựng

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án đường giao thông kết nối các tiểu vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn; Dự án đường nối từ đường Hoàng Diệu đến cầu ĐH14.ĐB qua sông Vĩnh Điện.

Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng; tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca để đẩy nhanh thi công.

Khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt chú ý các công trình dự kiến hoàn thành, thông xe trong năm 2026 nhưng khối lượng còn nhiều như cầu Văn Ly, Tây An 1 và Tây An 2, Tây Giang, Nghĩa Tự; cầu Tân Bình, Tam Hòa, Ly Ly, Chợ Đụn, Trà Đình và cầu vượt đường sắt…

Đối với cầu Tam Tiến, xử lý dứt điểm 2 trường hợp chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2026; đây là gia hạn cuối cùng, trường hợp không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đối với cầu Quảng Đà, hoàn thành giải phóng mặt bằng đất ở trước ngày 31/12/2026, đồng thời thi công đoạn từ cầu đến đường ĐH12.