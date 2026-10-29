Khẩn trương hoàn thiện để đưa 4 trường phổ thông nội trú vùng biên giới vào vận hành

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: H.L

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, đến nay, 4 dự án đã cơ bản hoàn thành các khối nhà thiết yếu. Nhiều khối phòng học, nhà hiệu bộ, khu ăn ở, nội trú đã hoàn tất 100% phần xây lắp cùng hệ thống thiết bị và bắt đầu được tổ chức vận hành, chạy thử.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Dù triển khai ở địa bàn vùng cao, xa trung tâm và chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ, các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực tối đa để vừa đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật, vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp phối hợp tiếp nhận cơ sở vật chất, rà soát trang thiết bị bán trú, nội trú và thống nhất phương án phân luồng thi công khoa học, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến an toàn của học sinh và hoạt động dạy học.

Đại diện lãnh đạo UBND các địa phương thảo luận, đề xuất phương án quản lý vận hành cơ sở vật chất nội trú - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các nhà trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị-xã hội đặc biệt của các công trình đối với vùng biên giới, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần hành động quyết liệt, nghiêm túc tuân thủ lộ trình; phấn đấu vận hành từng phần và hoàn thành toàn bộ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Chính phủ.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Để việc tiếp nhận, vận hành an toàn và hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các xã và Hiệu trưởng các trường trực tiếp bám sát hiện trường, cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn; chủ động kiện toàn nhân lực, chu toàn điều kiện ăn ở, bán trú, nội trú cho học sinh. Thực hiện phương châm "làm đến đâu, chắc chắn và an toàn đến đó", hạng mục nào hoàn thành, vận hành thử đạt yêu cầu mới ký nhận bàn giao; phần việc chưa đạt chuẩn phải lập biên bản, kiểm tra và khắc phục dứt điểm.

Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của các đồn biên phòng trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường và rèn luyện nền nếp sinh hoạt, vệ sinh nội trú cho các em. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền 4 xã và Ban Giám hiệu các trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện tiếp nhận, đồng bộ trang thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú, nội trú và phương án bảo đảm an toàn bếp ăn tập thể, quyết tâm đưa các công trình vào khai thác hiệu quả, đồng bộ theo đúng các mốc thời gian đề ra.