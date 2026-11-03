Khẩn trương hoàn thiện công tác trần thiết hướng đến ngày hội lớn của Phật giáo Việt Nam

Cổng vào Đại giảng đường Minh Châu - Hội trường chính diễn ra 2 sự kiện lớn của Giáo hội

Không gian trang nghiêm, sẵn sàng chào đón đại biểu

Những ngày này, không khí ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn. Các ban, tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN đang chạy đua với thời gian, tích cực hoàn thiện từng phần việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Tiểu ban Trần thiết Đại hội cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản đã đi vào giai đoạn hoàn thiện.

Thượng tọa Thích Nhật Từ trình bày về công tác trần thiết phục vụ Đại hội trong buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

"Tất cả thành viên của Tiểu ban Trần thiết, cùng tập thể Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các Phật tử tình nguyện đang nỗ lực không mệt mỏi để hoàn thành chu toàn công tác trang trí, tạo nên cảnh quan tươi đẹp, trang nghiêm nhất để chào đón quý đại biểu trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ.

Tại hội trường chính, hệ thống sân khấu, màn hình LED, âm thanh, ánh sáng cùng băng-rôn, biểu ngữ đã được lắp đặt chỉn chu. Khu vực triển lãm, phòng khánh tiết, trung tâm báo chí cũng như công tác vệ sinh cảnh quan xung quanh đã hoàn toàn sẵn sàng.

Bên ngoài Học viện và dọc 5 tuyến đường chính dẫn vào nơi diễn ra Đại hội (đường Mai Bá Hương, Lê Đình Chi, Kênh Ba, Kênh Bốn, Lê Chính Đáng và Trần Văn Giàu), không khí chào mừng đang lan tỏa với hệ thống cờ, pano, cổng chào và biểu ngữ đang được gấp rút dựng lên.

Nỗ lực không mệt mỏi để hoàn thành chu toàn công tác trang trí phục vụ Đại hội

Niềm hoan hỷ và tinh thần phụng sự hết lòng

Ghi nhận tại hiện trường, tinh thần làm việc ngập tràn niềm hỷ lạc và sự nhiệt thành. Mặc dù cường độ công việc cao, từng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi lực lượng phụng sự.

Tăng sinh Thích Lệ Hậu không giấu được niềm xúc động và tự hào khi nơi mình đang tu học được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hai sự kiện trọng đại của Giáo hội: "Mỗi người một công việc, một trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả Tăng Ni sinh và lực lượng hậu cần đều chung một tâm nguyện: cống hiến hết mình để góp phần nhỏ bé vào sự thành công chung của Đại hội".

Phật tử Từ Phú chia sẻ về bầu không khí đoàn kết ấm áp những ngày qua: "Đây không chỉ là ngày hội lớn của Tăng Ni, Phật tử cả nước mà còn là cơ hội quý báu để chúng con học hỏi, trưởng thành, nhận thức rõ hơn trách nhiệm kế thừa và phát huy các giá trị cao đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới".

Tất cả làm việc với tinh thần phụng sự hết mình và đầy hoan hỷ

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026 với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Sự kiện dự kiến sẽ đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các tôn giáo bạn, cùng 1.645 đại biểu chính thức và đông đảo khách mời trong nước, quốc tế. Vào lúc 19 giờ hôm nay, 3-11-2026, chương trình Đại nhạc hội với chủ đề "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" chào mừng Đại hội sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật tâm linh xúc động và hào hùng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Không khí chào mừng đang lan tỏa rực rỡ với hệ thống cờ, pano, cổng chào và biểu ngữ đang được gấp rút dựng lên