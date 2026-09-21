Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo khái quát tình hình triển khai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành trên phạm vi cả nước. Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng và chuẩn hóa các hệ thống dữ liệu. Đối với CSDL học bạ số khối phổ thông toàn quốc, hệ thống đã tiếp nhận 17.955.312 học bạ phát hành thành công trên tổng số 19.283.440 học sinh, đạt tỷ lệ 93,11%. Khối giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ phát hành học bạ số 78,98%. Về số hóa văn bằng, chứng chỉ, toàn ngành đã ghi nhận 17.772.692 bản ghi, trong đó có 10.570.937 bản ghi đã được ký số. CSDL giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (HEMIS) đang tiếp tục được đôn đốc cập nhật, kết nối API và làm sạch dữ liệu…

Tại Tuyên Quang, các chỉ tiêu chính đều đạt tỷ lệ cao vượt mặt bằng chung cả nước: Học bạ số phổ thông đạt 97,07% (370.550/381.728 học sinh); ký số hồ sơ trường đạt 97,7%, hồ sơ nhân sự đạt 93,0%, hồ sơ học sinh đạt 97,5%; 100% cơ sở giáo dục sau sáp nhập (582/582) nộp số liệu thống kê đầu năm học 2026-2027 và 85,4% đơn vị hoàn thành đồng nhất dữ liệu sáp nhập; số hóa văn bằng, chứng chỉ đã nhập 142.233 bản ghi vào tệp mẫu và cập nhật 30.331 bản ghi lên hệ thống của Bộ…

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc: Tình trạng nhập sai số định danh cá nhân/CCCD của học sinh dẫn đến trùng lặp dữ liệu trên hệ thống; các trường sau sáp nhập, chia tách, giải thể bị thu hồi mã số thuế, chậm cấp mã định danh tổ chức và chứng thư số mới nên không thể ký số hồ sơ và phát hành học bạ số; hạ tầng chữ ký số và kết nối kỹ thuật API ở một số cơ sở đào tạo còn hạn chế; khối lượng văn bằng lịch sử cần số hóa rất lớn nhưng nhân lực thực hiện chủ yếu kiêm nhiệm; hệ thống CSDL còn nghẽn mạng vào thời điểm cao điểm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, hội nghị đã thống nhất các giải pháp trọng tâm: Các địa phương và cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, chỉnh sửa chính xác số định danh cá nhân của học sinh, phối hợp với lực lượng chức năng làm sạch dữ liệu; đề xuất các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp, cấp đổi chứng thư số và mã định danh cho pháp nhân mới sau sáp nhập; tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật và nâng cấp các chức năng gộp, tách trường trên hệ thống CSDL ngành; tăng cường nhân lực, kinh phí và công cụ hỗ trợ cho công tác số hóa văn bằng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc hoàn thiện CSDL ngành đóng vai trò cốt lõi trong chỉ đạo, điều hành chuyên môn dựa trên dữ liệu số, cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Bộ trưởng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ phải "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả". Cùng với đó phải siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân toàn diện của người đứng đầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đối với tiến độ và chất lượng chuyển đổi số. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc các mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ, trong đó bảo đảm đến ngày 25-9-2026 đạt tối thiểu 90% dữ liệu ngành năm học 2025-2026 được ký số, 100% học bạ số được phát hành chính thức, hoàn thành số hóa toàn bộ văn bằng chứng chỉ cấp năm 2026 trước ngày 20-11-2026, đồng thời đưa kết quả thực hiện cơ sở dữ liệu vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua năm 2026 của từng cá nhân, đơn vị…