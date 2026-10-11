Khẩn trương hoàn thiện các tuyến kè trước mùa mưa lũ

Tăng tốc thi công kè sông Kim Sơn

Tại xã Hoài Ân, các công trình khắc phục sạt lở dọc sông Kim Sơn đang được tập trung triển khai nhằm hoàn thành trước thời điểm mưa lớn, nước sông dâng cao.

Tuyến kè từ cầu Mục Kiến đến cuối thôn Khoa Trường (xã Hoài Ân) hoàn thành góp phần gia cố bờ sông, bảo vệ đất sản xuất, khu dân cư ven sông. Ảnh: H.P

Trong đó, dự án khắc phục tuyến kè đoạn từ cầu Mục Kiến đến cuối thôn Khoa Trường là công trình nông nghiệp và môi trường, công trình đê điều cấp IV, có chiều dài gần 700 m, tổng kinh phí hơn 10,2 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ cuối tháng 3-2026 và đến nay đã hoàn thành. Còn Dự án khắc phục tuyến kè đội 3, thôn Gia Đức, dài hơn 730 m, đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10-2026.

Ông Võ Quang Trưởng - Nhân viên kỹ thuật thi công Công ty TNHH Xây dựng Tín Nghĩa - cho hay: “Hiện đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại, ưu tiên những vị trí dễ bị ảnh hưởng khi mưa lớn, nước sông dâng. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ nhưng vẫn phải giữ chất lượng và an toàn công trình”.

Ông Huỳnh Văn Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hoài Ân - cho biết: Các tuyến kè dọc sông Kim Sơn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hạ tầng ven sông. Địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Các tuyến kè được đầu tư nhằm gia cố bờ sông, hạn chế xói lở, sụt lún do dòng chảy và mực nước lũ, đồng thời bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và các công trình hạ tầng. Đây cũng là giải pháp khắc phục các điểm sạt lở dọc bờ tả sông Kim Sơn do bão số 13 và mưa lũ trong đợt hoàn lưu sau bão gây ra.

Ông Đào Xuân Xuyến (đội 3, thôn Gia Đức) cho biết: Nhiều năm qua, dòng chảy mạnh thường xuyên tác động vào bờ sông, khiến người dân lo ngại tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất và cuộc sống. Vì vậy, bà con rất mong tuyến kè sớm hoàn thành trước cao điểm mùa mưa bão.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện Dự án khắc phục tuyến kè đội 3, thôn Gia Đức (xã Hoài Ân) trước mùa mưa bão. Ảnh: H.P

Bổ sung 100 m kè nhờ dân hiến đất

Nỗi lo sạt lở cũng thường trực đối với nhiều hộ dân sống ven sông An Lão ở xã Vạn Đức.

Bà Lê Thị Huỳnh (đội 5, thôn Vĩnh Đức) cho biết, trước đây mép sông còn cách nhà khoảng 30 - 40 m. Tuy nhiên, qua nhiều năm, dòng chảy thay đổi khiến bờ sông bị xói lở ngày càng nghiêm trọng; có đoạn sạt lở đã lấn sát tuyến đường giao thông của thôn. “Nhìn dòng sông mỗi năm lấn thêm một chút, người dân ai cũng thấp thỏm. Chỉ cần một trận lũ lớn là nguy cơ sạt lở rất khó lường” - bà Huỳnh chia sẻ.

Trước tình trạng trên, công trình sửa chữa, khắc phục tuyến kè sông An Lão, đoạn từ cầu Mỹ Thành đến thôn Năng An, đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả do bão số 13 và đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Dự án dài hơn 700 m, gồm 2 đoạn: Từ khu vực trạm bơm đội 5, thôn Vĩnh Đức đến gần ngã ba Thanh Lương và đoạn từ cầu Mỹ Thành cũ nối với mái kè cầu Mỹ Thành mới. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 20 tỷ đồng. Ngoài hệ thống kè bảo vệ bờ sông, dự án còn cải tạo nhà trạm bơm, xây dựng cống thoát nước, bậc lên xuống và các hạng mục phụ trợ nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức cho biết: Công trình khởi công từ đầu tháng 5, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10-2026. Đến nay, khối lượng xây lắp đạt hơn 85%. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận hiến đất, công trình, qua đó giảm đáng kể chi phí giải phóng mặt bằng. Phần kinh phí tiết kiệm được tạo điều kiện để đầu tư bổ sung khoảng 100 m kè so với phương án ban đầu.

“Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hạn chế sạt lở, bảo vệ nhà ở, đất sản xuất, giao thông và các công trình thủy lợi, giúp hơn 1.000 hộ dân ven sông An Lão yên tâm hơn trong mùa mưa lũ” - ông Phong nói.