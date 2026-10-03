Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị sự nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ; UBND các tỉnh từ 2-3 nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ theo Kết luận 76, khẩn trương hoàn thành trong năm 2026. Riêng trong tháng 10, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã, làm cơ sở cho việc xác định biên chế của giai đoạn 2027-2031, hoàn thành chậm nhất ngày 10/10; đồng thời rà soát trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản để xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027-2031 của các bộ, ngành và hướng dẫn địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn tới để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan việc xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở các tiêu chí đã được hướng dẫn, khẩn trương báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền. Nội dung này phải được trình Bộ Chính trị trong tháng 10.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát toàn bộ nội dung về phân cấp, phân quyền thời gian qua, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã được ủy quyền lập pháp. Theo Phó Thủ tướng, còn 375 văn bản cần được xử lý; các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện các quy định về thẩm quyền và thời hiệu, bảo đảm việc tổ chức thực hiện không bị gián đoạn.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 10 hoàn thành hai nhiệm vụ gồm xây dựng tiêu chí tổng hợp cấp xã và hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá dịch vụ cơ bản, thiết yếu.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp. Trong đó, ngành y tế rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế; ngành giáo dục tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Các địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng cụ thể, chi tiết, khách quan phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bám sát các nguyên tắc, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ, kịp thời gửi về các cơ quan để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giao biên chế cho giai đoạn tới. Các địa phương cũng phải hoàn thành xử lý đất đai, tài sản công dôi dư theo chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, nền tảng dữ liệu, kết nối đồng bộ, liên thông để thúc đẩy chuyển đổi số.

Cho biết Trung ương và Chính phủ đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, chưa bao giờ chính sách này ưu việt như hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung tổ chức thực hiện các chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó có Nghị định 335/2026/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 381/2026/NĐ-CP về phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng đó, khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện các chính sách này, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết 37 của Chính phủ, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông. Đến nay, số trường giảm 50,6%, số cán bộ quản lý giảm 37%, đã bố trí 25 nghìn cán bộ quản lý sang làm giáo viên. Tuy nhiên, quá trình này cũng nổi lên một số vấn đề cần xử lý, đó là có trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng không đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường học có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế. Trong tháng 10/2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.