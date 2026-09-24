Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục "Hải trình ánh trăng"

Ngày 23-9, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cùng Công ty PDA & Partners - đơn vị thực hiện chương trình “Hải trình ánh trăng” bắt đầu triển khai thi công, lắp đặt các hạng mục phục vụ đêm hội Trung thu dành cho thiếu nhi.

Các mô hình sinh vật biển khổng lồ đang được thi công tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang).

Theo ghi nhận, các hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện, trong đó nổi bật là hệ thống mascot lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc của biển như cá heo, cá voi, cá mao tiên, rùa biển và chim yến. Đây là những mô hình có kích thước lớn, được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho không gian chương trình tại Quảng trường 2 Tháng 4.

Ông Nguyễn Quang Khải - Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty PDA & Partners cho biết, ý tưởng và thiết kế các nhân vật được đơn vị chuẩn bị từ khoảng một tháng trước. Sau thời gian sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cấu kiện được vận chuyển về Nha Trang để lắp đặt, hoàn thiện. “Dù thời tiết những ngày này lúc mưa, lúc nắng, chúng tôi vẫn cố gắng triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ và yêu cầu thẩm mỹ. Mục tiêu là hoàn tất các hạng mục trong tối 24-9, kịp lên đèn để người dân và du khách có thể tham quan, thưởng ngoạn”, ông Nguyễn Quang Khải chia sẻ.

Cũng theo đại diện đơn vị thực hiện, trong quá trình thi công đã có một số người dân đến theo dõi, tham quan. Thông tin về chương trình cũng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Mô hình cá mao tiên đang được các nhân sự thi công.

“Hải trình ánh trăng” là chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi, diễn ra vào ngày 25-9 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang). Chương trình có nhiều hoạt động như không gian mascot đại dương, thắp sáng hàng nghìn lồng đèn, workshop sáng tạo, trò chơi dân gian, bài chòi, biểu diễn nghệ thuật và múa lân sư rồng. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình còn trao tặng hàng nghìn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các em nhỏ tại các xã đảo của Khánh Hòa.

Với thời gian chuẩn bị gấp rút, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty PDA & Partners và các đơn vị liên quan đang tập trung nhân lực, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đưa không gian trải nghiệm “Hải trình ánh trăng” vào hoạt động đúng kế hoạch.

THÁI NGỌC HUY