Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài chính báo cáo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 6) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Trong lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2027 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Đối với các lĩnh vực an sinh xã hội, Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đặc thù đối với đối tượng nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Việt Trì khi chuyển vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND tỉnh liên quan đến mức phân vùng học phí, mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh năm học 2026 - 2027.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo viên mầm non, nhân viên và việc quản lý, sử dụng lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đối với các dự thảo nghị quyết, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành được giao chủ trì xây dựng các dự thảo Nghị quyết tiếp thu ý kiến thảo luận, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm sát thực tiễn và khả thi khi triển khai.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ban quản lý dự án rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc thực hiện, phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất trong phạm vi kế hoạch vốn được giao.

Về dự thảo Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2027 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu việc điều chỉnh phải đúng quy định pháp luật, sát thực tế từng địa bàn và nâng cao sức cạnh tranh của Phú Thọ trong thu hút đầu tư, nhất là vào các khu, cụm công nghiệp.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan chủ trì tham mưu rà soát kỹ lưỡng, đối chiếu giá thị trường và làm rõ chênh lệch giá đất giữa các khu vực và các tỉnh lân cận; đồng thời, làm rõ căn cứ, phương pháp điều chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện các dữ liệu, hồ sơ liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.