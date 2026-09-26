Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên

Không gian văn hóa Trà Tân Cương là một trong những địa điểm đón khách đến tham quan, tìm hiểu dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên.

Tại Không gian văn hóa chè Tân Cương, đồng chí Nguyễn Thị Loan phê bình việc địa phương triển khai còn chậm, chưa phát huy hiệu quả không gian. Đồng chí yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện các phần việc, giao các hợp tác xã chủ động tổ chức hoạt động giới thiệu sản phẩm, văn hóa trà và trải nghiệm cho du khách, bảo đảm không gian hoạt động hiệu quả trong dịp Festival.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan kiểm tra thực tế tại Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào phương án phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên của sân golf Tân Thái.

Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái Hồ Núi Cốc đang được hoàn thiện.

Tại Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái Hồ Núi Cốc, xã Đại Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện cảnh quan, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Festival.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan kiểm tra công tác chuẩn bị Festival tại đồi chè xã La Bằng.

Đồi chè Búp Ngọc, xã La Bằng là nơi sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên.

Tại xã La Bằng, đồng chí Nguyễn Thị Loan đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và người dân trong công tác chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị không gian trải nghiệm, quảng bá trà; đồng thời đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã La Bằng khẩn trương hoàn thiện các phần việc phục vụ Festival.

Qua buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thành các phần việc được giao, bảo đảm đúng tiến độ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, góp phần tổ chức các hoạt động chu đáo, hiệu quả.