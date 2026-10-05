Khẩn trương hoàn thiện Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông và Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (đứng giữa) và đoàn công tác khảo sát tiến độ thi công Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông

Dự án Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông với tổng mức đầu tư 753 tỷ đồng. Đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Công trình đã khánh thành vào tháng 12/2025, tuy nhiên sau gần 10 tháng vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Một trong những vướng mắc lớn hiện nay là hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Công trình chậm đưa vào sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra mà còn gây lãng phí nguồn lực đầu tư

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công trình chậm đưa vào sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra mà còn gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ các hạng mục từ xây lắp đến thiết bị, tập trung hoàn thiện trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thiết kế, tổ chức thi công bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đưa vào hoạt động.

Các đơn vị phải tăng cường nhân lực, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026, sớm đưa bệnh viện vào phục vụ Nhân dân. Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp với bệnh viện rà soát nhu cầu, khẩn trương thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh, trong đó ưu tiên sớm hoàn thiện thủ tục mua sắm máy CT Scaner.

Sau khi kiểm tra thực địa các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, các đại biểu trở lại hội trường UBND tỉnh để thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai và sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả

Đối với Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, đến nay khối lượng hoàn thành đạt khoảng 92% hợp đồng; phần khối lượng còn lại gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, kè, dự kiến hoàn thành trước 30/11/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành phần khối lượng còn lại để tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao dự án. UBND phường Bắc Gia Nghĩa tiếp nhận hạng mục Trung Tâm hội chợ triển lãm, các hạng mục hạ tầng đã hoàn thành để vận hành khai thác, phục vụ người dân vui chơi giải trí trên sân quảng trường.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Về tổng thể khu vực Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và UBND 3 phường rà soát tổng thể các hạng mục, gắn với quy hoạch liên phường để nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng giải phóng mặt bằng xong nhưng chưa xác định được phương án xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cần rà soát kỹ các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, thanh toán trước tháng 12/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư của công trình.