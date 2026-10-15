Khẩn trương hoàn thiện, ban hành các văn bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, Chương trình không chỉ tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, mà còn đặt trọng tâm đặc biệt vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và an sinh xã hội cho người dân. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận sâu, đánh giá sát thực trạng, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để triển khai chương trình đạt hiệu quả cao nhất từ những ngày đầu, tháng đầu.

Trình bày và thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các cơ chế, chính sách, nguồn lực cũng như lộ trình triển khai cụ thể đối với các mục tiêu trọng điểm của giai đoạn 2026-2035.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và các ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương.

Để Chương trình triển khai thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ban, ngành, địa phương: Các Bộ, ban, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, cơ chế quản lý, phân bổ nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách tại cơ sở. Các địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, phù hợp với đặc thù thực tiễn của từng vùng, miền, địa phương.

Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, chú trọng phát huy quyền làm chủ và sự tham gia chủ động của nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.