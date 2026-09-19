Khẩn trương hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực phát triển

Tại Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng), việc số hóa được triển khai ngay từ vùng sản xuất. Ảnh: Đỗ Tâm

Cụ thể, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết được trình tại Phiên họp; yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21-9-2026 để trình Quốc hội.

Theo Nghị quyết, 8 dự án luật, nghị quyết gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đây là những dự án quan trọng, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Việc khẩn trương hoàn thiện các dự án nhằm khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Với yêu cầu thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; xử lý dứt điểm chồng chéo, bất cập; khơi thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Công an được yêu cầu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp; khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các bộ phải báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21-9-2026 để trình Quốc hội; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, nghị quyết.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, được Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức đặc biệt quan tâm.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát toàn diện dự thảo Luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhất là các nguyên tắc, định hướng lớn tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28-7-2026.

Dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ chế xử lý chênh lệch địa tô, đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong bồi thường, tái định cư; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng, kết nối dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp; rà soát, bảo đảm đồng bộ giữa Luật Đất đai với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan.

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng; đồng thời quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Dự thảo cũng cần hoàn thiện quy định về nhà ở cho thuê, các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách; nghiên cứu cơ chế tài chính để quản lý giá nhà ở cho thuê, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và tiếp cận nhà ở.

Chính phủ yêu cầu quy định các biện pháp ngăn ngừa hoạt động đầu cơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chế tài xử lý tương ứng; đồng thời báo cáo Quốc hội về đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng.

Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Dự thảo cần bảo đảm quản lý thị trường minh bạch, chống đầu cơ, thao túng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà. Đồng thời, rà soát các quy định về công chứng giao dịch bất động sản và kết nối, chia sẻ dữ liệu về bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng.

Chính phủ cũng giao Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Việc lấy ý kiến phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, hiệu quả; nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý phải được công khai, minh bạch.

Bên cạnh công tác hoàn thiện pháp luật, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.