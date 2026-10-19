Khẩn trương hoàn thành sắp xếp hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh

Chủ trì phiên giải trình có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự phiên giải trình có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và đại biểu HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình chuyên đề về “Việc sắp xếp và nâng cao năng lực y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: Thành Cường

Nhìn nhận thẳng thắn vào tồn tại, vướng mắc

Phát biểu mở đầu và điều hành phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của UBND tỉnh, ngành Y tế cũng như các địa phương trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi điều hành phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Trong bối cảnh Nghệ An là địa bàn rộng, địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân tán, đồng thời phải thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hệ thống y tế cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực về tổ chức bộ máy; hạ tầng và trang thiết bị; chuyên môn và chuyển đổi số.

Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kỳ Thanh phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên giải trình, trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và đi thẳng vào bản chất vấn đề, các đại biểu HĐND tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Thành Cường

Nội dung chất vấn tập trung làm rõ các tồn tại, bất cập lớn đang là điểm nghẽn của y tế tuyến đầu như: Tiến độ sắp xếp trạm y tế còn chậm; Đầu tư cơ sở vật chất thiếu đồng bộ; Thiếu hụt nguồn nhân lực cơ hữu; Năng lực cung ứng dịch vụ hạn chế; Vướng mắc tự chủ tài chính và nợ đọng BHYT. Cùng với đó là chuyển đổi số chưa liên thông, còn 13 phần mềm chuyên ngành chưa được kết nối, gây trùng lặp dữ liệu và tạo áp lực hành chính lớn cho cán bộ y tế cơ sở.

Giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND tỉnh đã nghiêm túc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh: UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ chỉ đạo ngành Y tế rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển gắn với Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Đồng thời khẳng định việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, tỉnh không áp dụng tiêu chí máy móc hay khống chế chỉ tiêu cắt giảm các trạm y tế. Việc sắp xếp dựa trên cơ sở khoa học, tính toán kỹ khoảng cách, địa hình chia cắt, quy mô dân số và nhu cầu thực tế của nhân dân. Tỉnh thống nhất chuyển trạm y tế về UBND cấp xã quản lý theo mô hình đơn vị sự nghiệp, ngân sách đảm bảo 100% chi thường xuyên để nâng cao tính chủ động.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Thời gian tới, tỉnh ưu tiên cân đối ngân sách và nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng chuyển đổi số cho y tế cơ sở.

Đối với các dự án dở dang, tỉnh quyết liệt rà soát, cắt giảm quy mô không cần thiết để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho vùng khó khăn, đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí đóng BHYT tự nguyện cho đối tượng chính sách từ 60 đến 74 tuổi.

Khẩn trương hoàn thành sắp xếp cơ sở y tế

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, là nơi trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu kết luận phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Để tạo sự chuyển biến rõ nét ngay sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở y tế; xử lý dứt điểm nợ đọng đầu tư công và hạ tầng.

Bố trí đủ bác sĩ cho y tế cơ sở thông qua cơ chế điều động, biệt phái, luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ trạm y tế. Khẩn trương tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND để thu hút bác sĩ chất lượng cao về công tác lâu dài tại vùng khó khăn. Tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế và củng cố 176 nhân viên y tế thôn bản còn thiếu.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và thuốc BHYT. Ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật tại trạm; phấn đấu nâng tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc BHYT, đặc biệt là thuốc điều trị bệnh mãn tính không lây nhiễm.

Đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%, không để xuất hiện "khoảng trống miễn dịch",tháo gỡ điểm nghẽn tự chủ và thanh toán BHYT. Rà soát cơ chế tự chủ tài chính, không giao chỉ tiêu tự bảo đảm chi thường xuyên vượt quá khả năng thực tế đối với các Trung tâm Y tế khu vực miền núi. Thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết dứt điểm hơn 73 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT bị từ chối thanh toán kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất thông qua việc thực hiện chỉ tiêu 100% bệnh án điện tử tại cơ sở; xây dựng lộ trình liên thông các phần mềm chuyên ngành theo nguyên tắc "dữ liệu nhập một lần, dùng nhiều lần"; nâng tỷ lệ Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt trên 40% dân số.

Thường trực HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận phiên giải trình, phân công rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành; giao Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên khảo sát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận giải trình.