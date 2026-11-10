Khẩn trương hoàn thành san lấp mặt bằng, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành trong tháng 11

Những ngày thời tiết thuận lợi, trên công trường Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hàng loạt máy móc, phương tiện được huy động để thi công san lấp mặt bằng. Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa, các nhà thầu chủ động nguồn vật liệu, điều phối phương tiện vận chuyển, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm bù tiến độ.

Công tác san lấp được thực hiện khẩn trương.

Hạng mục san lấp có tổng diện tích 36,3ha, do Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PETROCONS) làm tổng thầu, thời gian thực hiện 300 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Tổng khối lượng đất cần san lấp hơn 2,7 triệu m³.

Trong đó, vị trí mở rộng khu bể chứa sản phẩm rộng 3,7ha, cao độ hoàn thiện +18m; vị trí mở rộng khu công nghệ và đuốc đốt rộng 32,6ha, cao độ hoàn thiện +7m.

Đến nay, khối lượng san lấp đã đạt hơn 90%, chỉ còn khoảng 190.000m³ đất. Các đơn vị đang tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trong tháng 11/2026.

Khối lượng san lấp đã đạt hơn 90% giá trị hợp đồng.

Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để đưa vật liệu về công trường nhanh nhất, đồng thời tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, tăng ca, tăng kíp. Nhân lực, máy đào, máy xúc, máy ủi và phương tiện vận chuyển được huy động tối đa nhằm hoàn thành san lấp theo kế hoạch.

Việc hoàn thành san lấp mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho tổng thầu EPC triển khai các bước tiếp theo.

Theo ông Đặng Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sau khi tiếp nhận mặt bằng, tổng thầu sẽ tiến hành khảo sát địa chất trong phạm vi gói thầu EPC, đồng thời triển khai xây dựng văn phòng, công trình tạm và các hệ thống phục vụ thi công.

Hạng mục san lấp có ý nghĩa then chốt, điều kiện cần để triển khai hợp đồng EPC.

Đây là những công việc chuẩn bị cần thiết để tổ chức triển khai các hạng mục EPC từ năm 2027. Theo kế hoạch, hợp đồng EPC sẽ được thực hiện trong 37 tháng kể từ ngày có hiệu lực, phấn đấu đưa dự án vào vận hành trong năm 2028.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực chế biến, hiệu quả hoạt động của nhà máy thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

Tạo động lực phát triển công nghiệp, năng lượng

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng mức đầu tư gần 1,5 tỷ USD, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 5/2023.

Công tác san lấp mặt bằng dự án sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026.

Mục tiêu của dự án là nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Euro V và các yêu cầu về môi trường theo lộ trình áp dụng bắt buộc tại Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam Nguyễn Việt Thắng, khi hoàn thành, dự án không chỉ nâng cao năng lực chế biến dầu thô trong nước, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu chất lượng cao cho nền kinh tế mà còn tăng khả năng thích ứng trước biến động của thị trường dầu thô thế giới, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh của BSR.

Đồng thời, dự án sẽ tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Dung Quất và khu vực miền Trung.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa cho Quảng Ngãi và cả khu vực miền Trung.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy lọc dầu Dung Quất mà còn khẳng định vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng quốc gia. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành Trung tâm năng lượng và lọc hóa dầu Việt Nam tại Khu kinh tế Dung Quất.

Quảng Ngãi kỳ vọng, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động.

Qua đó, gia tăng nguồn thu ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.