Khẩn trương hoàn thành rà soát vị trí việc làm theo đúng yêu cầu của Trung ương

Chiều 9-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của tỉnh. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của tỉnh; thành lập Tổ hỗ trợ, hướng dẫn triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh. Tính đến ngày 9-11, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành bước 8 (kiểm thử chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm) gồm: 15/15 đơn vị sở, ngành; 10/10 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 126 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành; 64 UBND xã, phường (không gồm đặc khu Trường Sa) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong đó, 15 đơn vị sở, ngành; 10 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành; 60 đơn vị UBND cấp xã đã kiểm tra đúng định mức biên chế. Các đơn vị còn lại đang được điều chỉnh và kiểm thử biên chế.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Ông Võ Chí Vương – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu.

Ông Đào Xuân Kỳ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện bước đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là nỗ lực của Sở Nội vụ. Để bảo đảm cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên Phần mềm Cơ sở dữ liệu Chức năng nhiệm vụ - Vị trí việc làm, hoàn thành tiến độ theo Hướng dẫn số 07, ngày 19-10-2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị thì các đơn vị chưa hoàn thành kiểm thử biên chế cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành gửi Sở Nội vụ chạy thử nghiệm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; lấy ý kiến bộ phận chuyên môn trước khi xác nhận phương án; hoàn thành kiểm thử dữ liệu vị trí việc làm theo quy trình kê khai 8 bước với 9 biểu mẫu nghiệp vụ; chủ động phối hợp với Sở Nội vụ trong suốt quá trình kiểm thử; chú ý phương án giảm biên chế. Chủ tịch UBND xã, phường, thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chạy thử nghiệm theo mô hình “cuốn chiếu” để kịp thời chuyển Sở Khoa học và Công nghệ để cập nhật lên hệ thống. Đồng thời, tính toán giải pháp bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ của Trung ương, có thể đề xuất tăng cường lực lượng kiểm thử và thiết bị. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp bố trí nhân lực, điều kiện kỹ thuật, hạ tầng công nghệ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu phối hợp với Trường Đại học Thông tin liên lạc để đẩy nhanh tiến độ. Quá trình thực hiện, nếu vướng mắc phát sinh cần báo Sở Nội vụ xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tin, ảnh: N.V