Khẩn trương hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh cho thấy, quá trình triển khai được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong bảo đảm tiến độ, chất lượng dữ liệu và hồ sơ kê khai.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động vận dụng phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đúng trình tự, hoàn thành từng biểu nghiệp vụ, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó.

Phương pháp triển khai sáng tạo, tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ này được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm. Minh chứng rõ nét là đến nay, 100% đầu mối cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành kê khai 9 biểu nghiệp vụ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của tỉnh cũng đang được khẩn trương xây dựng, bảo đảm tiến độ.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát toàn bộ các nội dung công việc liên quan với tinh thần trách nhiệm cao; trường hợp cần thiết tiếp tục xin ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất nội dung báo cáo Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất 3 nội dung xin ý kiến, gồm: Chủ trương điều chuyển cơ sở nhà, đất và tài sản gắn liền với đất của Trường Chính trị tỉnh cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bắc Kạn (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên); dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; danh mục các nhiệm vụ ưu tiên phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 24 cũng tiến hành một số nội dung về công tác cán bộ.