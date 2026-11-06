Khẩn trương hoàn thành khu tái định cư dự án cao tốc

Đơn vị thi công san ủi mặt bằng khu tái định cư bản Lịch Cang, xã Mường Lạn.

Xã Mường Lạn có 2 điểm tái định cư là bản Món Hà và bản Lịch Cang, với tổng số 76 hộ thuộc diện kiểm đếm (67 hộ bản Món Hà và 9 hộ bản Lịch Cang). Đến ngày 2/11/2026, tại bản Món Hà, cơ quan chức năng đã xác minh nguồn gốc đất của 37/67 hộ, tạm ứng tiền cho 33 hộ với tổng số tiền 195 triệu đồng. Tại bản Lịch Cang đã xác minh nguồn gốc đất của 9/9 hộ; tạm ứng tiền cho 2 hộ. Đến nay, 100% mặt bằng điểm tái định cư đã bàn giao cho đơn vị thi công tiến hành san ủi.

Chị Lò Thị Thoản, người dân bản Lịch Tở, xã Mường Lạn thuộc diện phải di dời để nhường đất cho dự án cao tốc cho biết gia đình đã đồng ý với phương án hỗ trợ, bồi thường. Khi thấy máy móc được huy động san ủi mặt bằng tại khu tái định cư, chị và các hộ dân đều vui mừng, mong công trình sớm hoàn thành để chuyển về nơi ở mới khang trang, ổn định cuộc sống.

Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, để người dân sớm ổn định nơi ở, các bước xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng tại từng điểm tái định cư cần được thực hiện đồng bộ.

Tại xã Mường Phăng, điểm tái định cư bản Lọng Luông đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và tổ chức có đất bị thu hồi. 10/10 hộ dân và 1 tổ chức đã nhận tiền bồi thường, bàn giao 2,101ha đất với tổng số tiền 4,406 tỷ đồng. Nhận mặt bằng sạch, đơn vị thi công triển khai san ủi, đúc cấu kiện rãnh thoát nước, bó vỉa hè.

Ông Lầu A Vư, bản Lọng Luông có hơn 2.000m2 đất ruộng lúa bị thu hồi để thực hiện dự án. Sau khi được thông tin về phương án hỗ trợ, bồi thường, gia đình ông đồng thuận bàn giao đất, tạo điều kiện để địa phương triển khai xây dựng điểm tái định cư. Ông Vư chia sẻ: “Tôi mong khu tái định cư sớm hoàn thành để các hộ bị ảnh hưởng có nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất”.

Bên cạnh điểm tái định cư Lọng Luông, công tác chuẩn bị mặt bằng tại điểm tái định cư bản Xôm, xã Mường Phăng đang tiếp tục thực hiện. Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 40 hộ dân và 1 tổ chức với diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 2,1ha, tổng kinh phí khoảng 5,4 tỷ đồng được niêm yết công khai.

Theo kế hoạch, phương án dự kiến được phê duyệt và chi trả cho các hộ dân vào ngày 13/11/2026. Việc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giúp người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, có cơ sở trao đổi, kiến nghị trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đây là bước cần thiết để địa phương chủ động chuẩn bị mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng điểm tái định cư.

Điểm tái định cư Cói Bánh, xã Mường Ảng mới được bổ sung, các đơn vị đã đo đạc, quy chủ 50 thửa đất, xác minh nguồn gốc 39 thửa. Trên tuyến chính, đã đo đạc, quy chủ 383 thửa, xác minh nguồn gốc đất 165 thửa và kiểm đếm 23 thửa. Khối lượng công việc đã thực hiện cho thấy yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, thời gian tới, đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng tại các điểm tái định cư, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã trong công tác tuyên truyền, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất thuộc phạm vi tuyến đường, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình cầu, đường kết nối vào điểm tái định cư bản Món Hà và nhà văn hóa tại những điểm tái định cư thuộc xã Mường Lạn, Mường Phăng. Việc hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu xây lắp được thực hiện đồng bộ với tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các hạng mục theo kế hoạch.