Khẩn trương hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Hội nghị nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời triển khai Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 23-9, toàn tỉnh đã có trên 1,2 triệu người được khám sức khỏe, đạt 73,37% dân số thực tế; qua đó phát hiện bệnh hoặc triệu chứng bệnh thuộc 5 nhóm bệnh không lây nhiễm, cùng nhiều bệnh lý khác; nhiều trường hợp được phát hiện lần đầu và tư vấn, chuyển tuyến, quản lý điều trị kịp thời.

Hiện, toàn tỉnh còn trên 457.600 người chưa được khám.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phát biểu.

Sở Y tế nhận định, mục tiêu 100% dân số được khám trước ngày 30-10 là khó thực hiện. Ngành Y tế đang chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực, khắc phục những khó khăn do biến động dân cư, người dân đi làm ăn xa, nhóm người khuyết tật khó tiếp cận điểm khám, kinh phí thực hiện.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, thời hạn hoàn thành khám sức khỏe cho người dân là ngày 31/12/2026.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Y tế, các địa phương và lực lượng tham gia triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đồng chí đánh giá, trong bối cảnh triển khai trên địa bàn rộng, dân số đông, kết quả đạt được đến nay là tích cực, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý tốt sức khỏe người dân. Vì vậy, quá trình triển khai phải bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 100% dân số trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị ngành Y tế và các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể số người chưa được khám; xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; phát huy tinh thần "4 tại chỗ". Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động tham gia; kịp thời tháo gỡ những khó khăn về kinh phí và tổ chức khám đối với các nhóm đối tượng đặc thù.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực cao nhất bảo đảm việc khám sức khỏe được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.