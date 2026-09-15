Khẩn trương hoàn thành kê khai, đăng ký đất đã đo đạc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh, đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm VBDLIS (Hệ thống thông tin đất đai) đối với hơn 175.430 thửa đất, trong đó gần 152.000 thửa thuộc nhóm 1, chiếm 86,6%. Tỉnh đã hoàn thành tổng hợp thông tin của gần 385.700 thửa đất cần kê khai, đăng ký, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”. Đối với các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính, toàn tỉnh đã kê khai, đăng ký trên 367.500/385.683 thửa, trong đó 31 xã, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tuy nhiên, tiến độ ban hành thông báo xác nhận kết quả kê khai, đăng ký đất đai còn chậm. Toàn tỉnh có 48.609 thửa được ban hành thông báo, đạt 12,6% tổng số thửa kê khai, đăng ký. Một số địa phương gặp khó khăn trong hoàn thành kê khai, đăng ký; việc xác định ranh giới, nguồn gốc, người sử dụng đất tại một số khu vực chưa đo đạc cần tiếp tục được tháo gỡ. Trong khi đó, khối lượng đo đạc, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu còn lớn, thời gian thực hiện trong năm 2026 không còn nhiều.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, đăng ký, hoàn thiện dữ liệu đất đai; đề xuất tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, phối hợp với lực lượng công an xác minh thông tin, nguồn gốc đất; đẩy nhanh xác định ranh giới, cắm mốc sử dụng đất và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu...

Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 45 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung hoàn thành kê khai, đăng ký đối với các thửa đất đã đo đạc và chưa đo đạc; ban hành thông báo kết quả đăng ký đối với các thửa đất đã đo đạc, bàn giao về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực trước ngày 20/9 để xây dựng cơ sở dữ liệu. Đối với thửa đất chưa đo đạc, các địa phương bàn giao kết quả kê khai, đăng ký cho đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự xác định ranh giới, cắm mốc sử dụng đất, hoàn thành trước ngày 20/9/2026.