Khẩn trương hoàn thành cung ứng SGK tại Đồng Tháp

Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa, sách tham khảo tại Đồng Tháp.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn gửi các địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân phối sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026 - 2027.

Ngành Giáo dục tỉnh khẳng định sẽ quy trách nhiệm nghiêm khắc đối với Ban Giám hiệu nếu để xảy ra tình trạng học sinh chưa có quyển sách nào đến trường.

Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh trong năm học mới 2026 - 2027 và thực hiện Kế hoạch số 1922/KH-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phương Toàn đã ký Công văn gửi UBND các xã, phường, các trường THPT trực thuộc và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc cung ứng SGK tới tay học sinh trước ngày 20/9/2026.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở nhấn mạnh sẽ quy trách nhiệm trực tiếp đối với Hiệu trưởng và tập thể Ban Giám hiệu nếu để xảy ra tình trạng học sinh "thiếu trắng" SGK, nghĩa là học sinh chưa có bất kỳ quyển SGK nào tại thời điểm mốc 20/9/2026.

Sách giáo khoa bày bán tại một siêu thị tại Đồng Tháp.

Đối với các cơ sở Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường phải chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị phân phối và hệ thống nhà sách trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận để hoàn thành việc giao sách cho học sinh đúng thời hạn.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm giải trình trước lãnh đạo quản lý trực tiếp nếu phát sinh tình trạng học sinh không có sách học.

Bên cạnh đó, các trường học có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình cung ứng SGK tính đến thời điểm mốc 18/9/2026. Văn bản báo cáo cùng dữ liệu cập nhật trên hệ thống trực tuyến phải được hoàn tất gửi về Sở trước ngày 20/9/2026.

Đề cương báo cáo đòi hỏi các đơn vị phải kê khai chi tiết từng khối lớp, từng môn học, làm rõ nhu cầu thực tế, số lượng đã phát hành, số bản còn thiếu, nguyên nhân cũng như phương án xử lý và thời hạn khắc phục.

Để việc triển khai diễn ra đồng bộ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, Sở GD&ĐT giao Phòng Giáo dục phổ thông và Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm theo dõi sát sao tiến độ cung ứng sách tại từng cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở cũng ban hành kèm theo danh sách chi tiết các đơn vị cung ứng, đại lý phát hành SGK uy tín tại tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh lân cận và TPHCM để các trường và phụ huynh chủ động liên hệ mua sắm khi có nhu cầu.