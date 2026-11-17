Chiều 17-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các địa phương để rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính (CCHC) năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, công tác CCHC của tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, tập trung khắc phục hạn chế. Đến nay, phần lớn các nhiệm vụ, chỉ tiêu CCHC được thực hiện bảo đảm tiến độ; nhiều lĩnh vực dự kiến đạt hoặc tiệm cận đạt điểm tối đa theo dự thảo Bộ Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2026. Trong 86 nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong kế hoạch, các đơn vị, địa phương đã thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện và hoàn thành 71 nhiệm vụ, đạt 81,55%; dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 100% nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà chủ trì hội nghị.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu, thời gian tới, các xã, phường tập trung hoàn thành việc phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm bảo đảm đúng quy định; cố gắng không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ CCHC và cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng năm 2026.

Cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời gửi báo cáo và hồ sơ minh chứng về Sở Nội vụ phục vụ công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2026. Đồng thời, tiếp tục thực hiện lộ trình sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Các xã, phường khẩn trương thành lập các phòng chuyên môn cấp xã còn lại nếu có nhu cầu. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã phải xác định công tác CCHC là trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả của đơn vị mình nếu không đáp ứng mục tiêu đề ra, làm ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá đối với tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Các cơ quan liên quan căn cứ tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2026 được phân công, tăng cường rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tài liệu minh chứng; chủ động, kịp thời ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo đối với những nội dung còn hạn chế, có thể ảnh hưởng đến kết quả của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc nâng cao các chỉ tiêu về dịch vụ công, nhất là tỷ lệ về hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ đúng hạn; khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh có văn bản phản ánh vướng mắc của tỉnh trong công tác đánh giá theo bộ chỉ số mới.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải bảo đảm đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tỉnh giao. Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước; phối hợp thống nhất phương pháp đánh giá, tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí về đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, sớm xác định kết quả các tiêu chí mới về an toàn thông tin, tỷ trọng kinh tế số và các tiêu chí liên quan đến cơ sở dữ liệu, tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ chủ động phối hợp tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2026 của tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời…

Tin, ảnh: N.V