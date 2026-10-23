Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế của Kiểm toán nhà nước

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Ngày 23/10, tại Trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trước thềm sự kiện. Tham dự có các thành viên Ban Tổ chức, đại diện các tiểu ban và bộ phận liên quan.

Quy mô khoảng 250 đại biểu, trong đó có 58 đại biểu quốc tế

Hội thảo dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu, với 58 đại biểu đến từ 16 cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) và hơn 80 đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, học viện, trường đại học, các hãng kiểm toán Big4 và hiệp hội nghề nghiệp.

Với sự tham gia của các cơ quan kiểm toán tối cao và nhiều cơ quan, tổ chức trong nước, hội thảo là dịp trao đổi về tầm nhìn, thể chế và đổi mới đối với các cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới. Quy mô và tính chất quốc tế của sự kiện đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều phối, tổ chức và bảo đảm các điều kiện phục vụ.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng, Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ, Trưởng Tiểu ban Nội dung báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, đến nay, các phương án lễ tân, khánh tiết, đưa đón đại biểu; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ các cuộc làm việc song phương, hội thảo chuyên môn, hội thảo quốc tế và những hoạt động liên quan cơ bản đã hoàn tất.

Các kịch bản điều hành, kịch bản chi tiết tiếp tục được cập nhật, bảo đảm bám sát chương trình hội thảo. Kỷ yếu hội thảo đã hoàn thành nội dung và được đưa vào in ấn theo kế hoạch. Công tác truyền thông, chuẩn bị tài liệu và quà tặng cũng đang được triển khai đúng tiến độ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Việc rà soát tại thời điểm này tập trung vào khả năng phối hợp giữa các bộ phận, tính thống nhất của kịch bản và việc xử lý những công việc còn lại, nhằm hạn chế phát sinh trong quá trình đón tiếp đại biểu, tổ chức các phiên làm việc và điều hành chương trình.

Tập trung xử lý dứt điểm các công việc trước ngày tổng duyệt

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận nỗ lực của các thành viên Ban Tổ chức và bộ phận hậu cần; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, thông suốt.

Các đại biểu thảo luận tại cuôc họp. Ảnh: M. Thúy

Theo kế hoạch, ngày 25/10, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ trực tiếp kiểm duyệt công tác tổ chức hội thảo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Vì vậy, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu các công việc chuẩn bị phải hoàn tất trước thời điểm tổng duyệt.

Trong những ngày còn lại, các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban và bộ phận phục vụ cần rà soát kỹ từng nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung chưa hoàn thành, chủ động phối hợp và xử lý dứt điểm các công việc còn tồn đọng. Các phương án tổ chức phải được kiểm tra, thống nhất và bảo đảm khả năng triển khai trên thực tế.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các đầu việc đúng thời hạn mà còn phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, từ đón tiếp đại biểu, phục vụ các cuộc làm việc song phương đến điều hành hội thảo và tổ chức các hoạt động bên lề.

Với thời gian chuẩn bị không còn nhiều, việc tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm hội thảo diễn ra chu đáo, an toàn và chuyên nghiệp./.