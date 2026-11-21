Các đội văn nghệ, nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên tích cực tập luyện, rà soát các tiết mục, đội hình biểu diễn và đạo cụ. Công tác dàn dựng, bố trí sân khấu được triển khai đồng bộ, bảo đảm điều kiện phục vụ chương trình khai mạc và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Các địa phương, cùng các diễn viên chuyên nghiệp tích cực tập luyện, ghép sân khấu, hoàn thiện các tiết mục biểu diễn.

Các địa phương tập trung gấp rút lắp đặt đạo cụ để biểu diễn.

Tại khu vực các gian trưng bày của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh công tác trang trí, sắp đặt không gian văn hóa đang được hoàn thiện. Các gian hàng được bài trí theo hướng giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, góp phần tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm giàu bản sắc.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện không gian trưng bày.

Nhiều hiện vật được bài trí theo không gian miền quê Bắc Bộ.

Khu vực trưng bày của Trung tâm Triển lãm tỉnh cũng đang được hoàn thiện, góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh đến công chúng.

Thông qua những cuốn sách, bức ảnh, văn hoá, con người xứ Thanh được giới thiệu gần hơn đến công chúng.

Hàng trăm bức ảnh về văn hoá, đời sống người dân xứ Thanh được trưng bày giới thiệu trong sự kiện lần này.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền đang được chuẩn bị. Các sản phẩm được sắp xếp, giới thiệu tại gian hàng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những giá trị đặc trưng của các địa phương trong tỉnh.

Các địa phương trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

Gian hàng của các địa phương được tái hiện một cách chân thực, mang đặc trưng riêng.