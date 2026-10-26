Khẩn trương hoàn tất các phần việc, sẵn sàng cho Festival Trà Quốc tế

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, tối 27-10, các đơn vị sẽ bàn giao Không gian trưng bày, quảng bá trà, ẩm thực và xúc tiến đầu tư; dự kiến ngày 30-10 tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Diễn đàn Trà quốc tế sẽ diễn ra vào sáng 31-10, do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, với 4 tham luận và sự tham gia của 12 diễn giả quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chè.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện đang được triển khai đồng bộ. Lực lượng quân sự đã thống nhất phương án rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn khu vực tổ chức và phục vụ chương trình pháo hoa trong đêm khai mạc.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu, và đảm bảo công tác hậu cần trong Lễ Khai mạc.

Đại biểu dự cuộc họp.

UBND phường Phan Đình Phùng xây dựng phương án trang trí hoa, tạo cảnh quan tại các khu vực diễn ra Lễ khai mạc. Sở Xây dựng rà soát các tuyến đường, chỉnh trang đô thị, phối hợp bố trí phương tiện đưa đón các đoàn khách tham dự những hoạt động trong khuôn khổ Festival.

Đối với chương trình khai mạc, Báo và Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã báo cáo tiến độ xây dựng kịch bản, tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh và thống nhất nội dung; đồng thời phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai công tác hợp luyện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia góp ý kịch bản và các nội dung tuyên truyền, góp phần bảo đảm tính chính xác, thống nhất và sức lan tỏa của sự kiện.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Đại học Thái Nguyên huy động gần 350 sinh viên tham gia Lễ khai mạc Festival; đồng thời có 50 sinh viên nước ngoài tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Tỉnh sẽ bố trí phương tiện đưa đón, tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên tham gia chương trình.

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tập trung huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của Festival; tổ chức lực lượng hỗ trợ vệ sinh môi trường, dọn dẹp sau khi các sự kiện kết thúc.

Khẩn trương hoàn tất các phần việc, sẵn sàng cho Festival Trà Quốc tế

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Loan yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, phối hợp tổ chức hợp luyện chương trình khai mạc, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Các gian hàng phải được bàn giao tối 27-10, hoàn thành trang trí trong sáng 30-10, ưu tiên vị trí trung tâm cho sản phẩm chè đặc trưng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; hạn chế phương tiện cá nhân, bố trí xe đưa đón các đoàn khách hợp lý. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giám sát việc lắp đặt sân khấu, bảo đảm an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, góp phần tổ chức thành công Festival.

Sau cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Loan đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và chỉ đạo hợp luyện chương trình sân khấu Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ nội dung, kịch bản, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, đồng bộ, đúng kế hoạch.