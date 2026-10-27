Khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị Hội chợ biên giới Việt - Trung năm 2026

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Việt - Trung dự kiến diễn ra trong 6 ngày (từ 8 - 13/11/2026), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Với chủ đề “Phát triển cùng chia sẻ - Hợp tác cùng thắng lợi”, không gian hội chợ được thiết kế để mở rộng chuỗi cung ứng nông sản và giao thương xuyên biên giới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện có 46 đơn vị, doanh nghiệp thuộc 17 tỉnh, thành phố đã đăng ký 123 gian hàng của Việt Nam. Khối doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia 110 gian hàng; 100% đơn vị hoàn tất nộp phí thuê mặt bằng cho đối tác Trung Quốc.

Hiện, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đang hoàn tất hợp đồng thi công Khu gian hàng Quốc gia và hướng dẫn 23 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ nhận hỗ trợ từ chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc luân chuyển hàng hóa, Chi cục Hải quan khu vực VII ban hành Công văn số 2645/HQKV7-NC, thống nhất phương án phối hợp nghiệp vụ. Đồng thời, chuẩn bị các giải pháp thông quan, rút ngắn thủ tục hành chính cho phương tiện vận tải và nhân sự xuất - nhập cảnh trong 6 ngày diễn ra sự kiện.

Về công tác phối hợp, Sở Công Thương đã triển khai lấy ý kiến 7 tỉnh, thành phố (Lai Châu, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình) để hoàn thiện văn kiện "Sáng kiến hợp tác thương mại, logistics Trung - Việt lưu vực sông Hồng năm 2026".

Chuẩn bị cho hội đàm song phương, tỉnh Lào Cai thống nhất cử đại diện các ngành nòng cốt tham gia, gồm: Hải quan khu vực VII, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII nhằm trực tiếp đàm phán, tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật ngay tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, các sở, ngành của tỉnh báo cáo phương án phối hợp tổ chức hội chợ.

Đối với mảng thu hút đầu tư, Sở Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện nội dung "Hội nghị xúc tiến đầu tư Khu chức năng Trung - Việt". Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang chốt khâu cuối cùng sản xuất video giới thiệu tiềm năng công nghiệp của địa phương.

Ở các hoạt động phụ trợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện kịch bản tọa đàm truyền thông lưu vực sông Hồng và Hội nghị Liên minh Du lịch xuyên biên giới.

Công tác lễ tân đã sẵn sàng đón các đoàn đại biểu cấp cao đến Lào Cai từ chiều 7/11/2026. Lực lượng nòng cốt của tỉnh tham gia sự kiện khai mạc gồm 48 đại biểu, cùng 18 diễn viên biểu diễn nghệ thuật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của quốc gia và của tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn, hiệu quả và giữ vững hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Với quỹ thời gian chuẩn bị chỉ còn chưa đầy 2 tuần, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan khẩn trương ban hành kịch bản chi tiết; rà soát kỹ thành phần đại biểu, công tác hậu cần và điều kiện pháp lý, an ninh xuất - nhập cảnh.

Về nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp hoàn tất thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí ngay trong tuần. Các sở, ngành chủ trì hoạt động phải phối hợp chặt chẽ, chịu trách nhiệm toàn diện, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy văn bản thủ tục gây chậm trễ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các đơn vị liên quan chủ động bố trí cán bộ đầu mối đón tiếp đại biểu các tỉnh; thường xuyên cập nhật và báo cáo tiến độ để UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.