Khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan chủ trì cuộc họp.

Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đến nay, các sở, ngành, đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, kịch bản lễ khai mạc, bế mạc đang được hoàn thiện; công tác chuẩn bị Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà trong nước và quốc tế được triển khai theo kế hoạch. Cuộc thi ảnh, video clip “Hương sắc xứ trà” ghi nhận hơn 390 tác phẩm được lựa chọn, đăng tải tính đến ngày 10-10.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên báo cáo tiến độ nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn trong triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị.

Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành các phần việc được giao, bảo đảm yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, góp phần tổ chức thành công Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.