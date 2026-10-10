Khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, có ý nghĩa chiến lược; duy trì, phát triển các doanh nghiệp nòng cốt

Thực hiện Kế hoạch số 4821/KH-BCĐ về triển khai cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn hoạt động và đề xuất của các đơn vị, Cục Tài chính xây dựng phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 theo nguyên tắc không hình thành mới pháp nhân doanh nghiệp.

Phương án được xây dựng trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật; phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lĩnh vực hoạt động và địa bàn đứng chân của từng doanh nghiệp.

Trọng tâm là tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, có ý nghĩa chiến lược; duy trì, phát triển các doanh nghiệp nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh.

Bộ Quốc phòng sẽ không tiếp tục nắm giữ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần

Theo các phương án đề xuất, mục tiêu đặt ra là giảm khoảng 62% số lượng doanh nghiệp có vốn nhà nước, qua đó tập trung nguồn lực, nâng cao quy mô, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động, từng bước hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, đủ khả năng giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong những lĩnh vực quan trọng của Quân đội và nền kinh tế.

Xác định lựa chọn một số doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có vai trò trụ cột, tiên phong trong các lĩnh vực then chốt của Quân đội, hoạt động hiệu quả, có năng lực quản trị, nguồn lực tài chính tốt và địa bàn đứng chân phù hợp để làm công ty mẹ.

Đồng thời, thực hiện chuyển giao vốn nhà nước từ cơ quan đại diện chủ sở hữu về doanh nghiệp hoặc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác nhằm hình thành các nhóm doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động tương đồng; tăng quy mô vốn, tài sản, mở rộng phạm vi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, định hướng phát triển thành các tập đoàn, tổng công ty lớn.

Việc cơ cấu, tổ chức lại các công ty con sau chuyển giao do công ty mẹ thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật. Theo định hướng này, Bộ Quốc phòng sẽ không tiếp tục nắm giữ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, tập trung vào các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, bảo đảm tính tổng thể trong phạm vi toàn quân và phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, địa bàn; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp, bảo đảm quyền lợi của người lao động và ổn định xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu việc cơ cấu lại phải có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; ưu tiên các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, có tính chiến lược và các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Việc sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước phải thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu tăng quy mô, giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, bảo đảm tính tổng thể trong phạm vi toàn quân và phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, từng bước xây dựng các doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò trụ cột, tiên phong trong những lĩnh vực quan trọng của Quân đội và đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, thông qua; xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo, bảo đảm Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch đúng thời gian đề ra.