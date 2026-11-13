Khẩn trương giải quyết vướng mắc mặt bằng tại các dự án cầu trọng điểm

Chỉ còn một tuần nữa là tới mốc 20/11 về hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư. Tại buổi kiểm tra, làm việc với phường Hạc Thành và Sầm Sơn chiều 13/11, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai địa phương khẩn trương triển khai các phương án đã được phê duyệt. Với những cơ sở cần điều chỉnh phương án, hai phường phải sớm phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất hướng xử lý phù hợp.