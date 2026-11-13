Khẩn trương giải quyết vướng mắc mặt bằng tại các dự án cầu trọng điểm
Dù đã hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng, các dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo vẫn còn một số công trình phải phá dỡ, hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương khẩn trương xử lý những tồn tại này, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh thi công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khan-truong-giai-quyet-vuong-mac-mat-bang-tai-cac-du-an-cau-trong-diem-246261113162916526.htm