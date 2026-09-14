Khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án Thành phố Amata Long Thành

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi họp.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, chiều cùng ngày, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên làm việc với các sở, ngành và UBND xã An Phước về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã báo cáo các nhiệm vụ để chuẩn bị cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời thống nhất cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ thuận lợi, đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, cuộc họp nhằm thống nhất nhận thức, chủ trương và phương pháp triển khai dự án. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ Quyết định 2730/QĐ-UBND ngày 14-9 của UBND thành phố để xây dựng đường găng tiến độ đối với từng nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị phải chủ động chuẩn bị nhân sự, thành lập các tổ chuyên môn, phân công đầu mối chịu trách nhiệm, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với UBND xã An Phước, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương ban hành kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị công khai thông tin dự án hệ số điều chỉnh giá đất đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

“Đây là dự án nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai. Các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai nhanh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh.