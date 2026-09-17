Khẩn trương gia cố bờ bao ven sông Nhuệ, ứng phó nguy cơ ngập úng

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trên các sông dâng nhanh. Sáng 17-9-2026, tại khu vực cầu sông Nhuệ thuộc địa bàn thôn Thạch Đan, xã Tam Hưng nước bắt đầu có dấu hiệu dâng cao, mấp mé tại các vị trí thấp trũng, tiềm ẩn nguy cơ tràn bờ, gây ngập úng cục bộ.

Ngay khi nắm bắt tình hình, Công an xã Tam Hưng đã huy động lực lượng, phối hợp cùng các ban, ngành chức năng và người dân địa phương vận chuyển vật tư, đắp bao cát gia cố khẩn cấp các điểm xung yếu, hỗ trợ bà con khu vực ven sông xử lý tại chỗ các sự cố phát sinh.

Đồng chí Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng chỉ đạo công tác ứng phó tại thôn Thạch Đan

Chỉ đạo công tác ứng phó đồng chí Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng yêu cầu các lực lượng, trong đó Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước; kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ ngập sâu, mất an toàn để tham mưu, phối hợp xử lý. Đồng thời, chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Gia cố bằng bao cát tại các điển trũng thấp

Với tinh thần “chủ động – khẩn trương – kịp thời”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hưng tiếp tục duy trì ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm; phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và phòng ngừa các tình huống phát sinh do mưa lớn, ngập úng.

Công an xã Tam Hưng cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết, mực nước; hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bảo vệ người, phương tiện và tài sản. Khi phát hiện điểm ngập úng hoặc tình huống có nguy cơ mất an toàn, người dân cần kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương và lực lượng Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Công an xã phối hợp các lực lượng tham gia hỗ trợ vận chuyển vật tư, gia cố hỗ trợ nhân dân phòng, chống úng ngập

Trong thời gian tới, Công an xã Tam Hưng tiếp tục chủ động nắm tình hình, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng tại cơ sở, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn.