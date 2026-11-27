Thi công đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Nguyễn Văn Thoại). Ảnh: THÀNH LÂN

Tập trung thi công ở nhiều tuyến

Những ngày qua, các đơn vị chức năng thành phố Đà Nẵng tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa những tuyến đường xuống cấp. Đây là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh nhiều tuyến giao thông trọng yếu xuất hiện tình trạng bong tróc, lún sụt mặt đường sau thời gian dài khai thác, cộng với tác động của thời tiết và mật độ phương tiện lưu thông cao.

Trên tuyến quốc lộ 14B (đoạn Km0-Km23+402), đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 14G, quốc lộ 40B, ĐT.606… đơn vị bảo trì đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai sửa chữa. Công nhân khẩn trương đo đạc, thảm nhựa, san đều những vị trí mặt đường hư hỏng, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch.

Ông Trương Bằng Linh, Giám đốc Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang triển khai thi công sửa chữa, bảo trì nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Những ngày qua, các đội thi công liên tục tăng ca, ưu tiên xử lý những vị trí xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị.

Cụ thể, đơn vị đã hoàn thành thực hiện sửa chữa hư hỏng mặt đường Võ Văn Kiệt, đường dẫn hai đầu cầu Rồng, đường gom và đường dẫn phía đông cầu Trần Thị Lý, quốc lộ 14B (đoạn Km0-Km23+402); ĐT.616, ĐT.617 và các đoạn cục bộ từ Km14+592 đến Km43+300 tuyến ĐT.606. Đồng thời triển khai sửa chữa, điều chỉnh, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn như Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Cừ - Ngô Xuân Thu, Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Lê Đình Lý.

Cùng với mặt đường, các hạng mục hạ tầng đô thị cũng được quan tâm sửa chữa. Trong đó, các đơn vị tập trung khắc phục hư hỏng bó vỉa, vỉa hè đường Vân Đồn đoạn từ Bình Than đến Bùi Quốc Hưng và đường Lý Tự Trọng; sửa chữa, cải tạo kè tuyến đường Như Nguyệt. Công tác sơn lại vạch sơn tổ chức giao thông bị mờ cũng được triển khai tại hơn 21 đoạn tuyến đường và 31 nút giao thông.

Ngoài những công trình đang thực hiện, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng đang chuẩn bị đầu tư một số hạng mục, dự kiến triển khai thi công vào cuối năm 2026 như: sửa chữa hư hỏng mặt đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Hoàng Thị Loan và triển khai các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên tuyến Hoàng Sa, đoạn từ nút giao đường Lê Văn Lương đến Khu du lịch Intercontinental.

Trong năm 2026, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng được Sở Xây dựng giao quản lý các dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường trên nhiều tuyến đường tỉnh, quốc lộ và khu vực trung tâm thành phố. Đến nay, đã thi công hoàn thành các tuyến ĐT.616, ĐT.617 và những đoạn cục bộ từ Km14+592 đến Km43+300 tuyến ĐT.606. Riêng các tuyến quốc lộ gồm 14G, 14B, 14E và 40B đã thi công hoàn thành; đang triển khai thi công quốc lộ 14G và 40B.

Tại khu vực trung tâm thành phố, các tuyến Hòa Phước - Hòa Khương, Nguyễn Tất Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Khắc Viện, Trưng Nữ Vương, Lê Đình Lý, Mê Linh, Chu Huy Mân và Nguyễn Thế Lộc đã thi công hoàn thành; tuyến Võ Nguyên Giáp đang được triển khai sửa chữa. Các tuyến còn lại dự kiến thi công vào cuối tháng 11/2026 và hoàn thành trong tháng 12/2026…

Thi công đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: THÀNH LÂN

Khắc phục sạt lở ở miền núi

Không chỉ tập trung sửa chữa các tuyến đường theo kế hoạch, việc xử lý những điểm hư hỏng phát sinh đột xuất cũng được ngành xây dựng quan tâm. Theo đó, tại miền núi, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở giao thông trong đợt mưa giữa tháng 11/2026 cũng đang được triển khai khẩn trương.

Giữa tháng 11 vừa qua, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường bộ phía tây nam thành phố như quốc lộ 40B, 24C tại địa bàn xã Trà Tân, Trà Liên và Trà My... Đồng thời yêu cầu Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam tập trung huy động nhân lực, thiết bị tổ chức dọn đất đá sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi đó, mưa lớn cũng gây sạt lở tại xã Trà Leng, ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều tuyến giao thông như ĐH1, ĐH2, đường trước phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (thôn Tak Xoai) và các tuyến vào thôn Sar Chỉa, Moang Roang, Bằng Xim…

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện cùng lực lượng chức năng khắc phục thông tuyến, bảo đảm an toàn đi lại của người dân…

Cùng với nhiệm vụ khắc phục những điểm sạt lở, việc huy động nguồn lực để duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông miền núi cũng được các địa phương quan tâm. Mới đây, xã Phước Thành đề xuất sử dụng vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 để duy tu, sửa chữa một số công trình giao thông, góp phần tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, xã dự kiến sử dụng 3,2 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa 3 công trình giao thông. Đề xuất này đang chờ ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành. Nếu được thống nhất, địa phương sẽ đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu giải ngân đúng thời hạn.

Việc đồng thời triển khai sửa chữa các tuyến đường xuống cấp ở đô thị, khắc phục sạt lở tại miền núi và tháo gỡ vướng mắc về nguồn lực đầu tư cho thấy yêu cầu cấp thiết trong bảo đảm chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước khôi phục những tuyến đường bị hư hỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.